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Imaginate: una técnica con al menos 2,500 años de historia que todavía se utiliza. Sí, la acupuntura, esa movida de la medicina tradicional china que mete agujitas súper finas en puntos específicos de tu cuerpo. Según la onda china, esto es para que tu energía vital, o 'chi', se equilibre. ¿Y la ciencia? Pues aunque no ha encontrado esos canales energéticos, sí que ha visto que las agujas pueden hacerle un guiño al sistema nervioso y al dolor. ¿Será que funciona? ¿Duele? ¿Tiene trucos bajo la manga? ¡Pilas pues!

¡Los beneficios que, dicen, sí funcionan!

Aunque la evidencia varía un montón según lo que querás tratar, hay cositas en las que la acupuntura promete ayudar:

Adiós, Dolores (de esos que te matan): Si sufrís de ese dolor de espalda o cuello que te tiene frito, o la rodilla te molesta por osteoartritis, ¡ojo! Varias investigaciones sugieren que la acupuntura puede ser un buen aliado para el alivio.

Migrañas y Dolores de Cabeza, ¡fuera!: ¿Te agarran esas migrañas que te dejan viendo estrellas? Hay evidencia de calidad moderada que dice que esta técnica puede bajar la frecuencia de esos episodios. Y para los dolores de cabeza tensionales, también le están echando un ojo.

Calma la Ansiedad (pero con ojo): Algunas investigaciones han encontrado que la acupuntura podría ayudar a bajar la ansiedad. Pero ¡pilas! La evidencia todavía es limitada, así que no vayas a dejar tus tratamientos psicológicos o pastillas recetadas por esto, ¿va? Es un complemento, no un reemplazo.

Para Dormir como bebé (o casi): Si el insomnio te tiene dando vueltas en la cama, la acupuntura se está estudiando como una herramienta extra para ayudarte. Se ve prometedor, pero todavía faltan estudios más fuertes para confirmar qué tan efectiva es de verdad.

¡Mitos y verdades que tenés que saber antes de aventarte!

Aunque la acupuntura tenga sus años, un montón de gente todavía tiene dudas. ¡Vamos a desmentir unas cuantas!

Mito 1: La acupuntura siempre es dolorosa. ¡Falso!

Las agujas son muy finas, así que la mayoría de las veces solo sentís una molestia leve. Algunos dicen que es como una punzadita chiquita, o un poco de presión, hormigueo o sensibilidad en el área. ¡Nada del otro mundo!

Mito 2: Las agujas pueden reutilizarse. ¡Ni de broma!

¡Cero chances! Para que no te vayas a agarrar una infección, las agujas tienen que ser estériles y desechables, usadas solo una vez. Siempre asegurate que el profesional que te atiende cumpla con todas las reglas de higiene, ¡es súper importante!

Mito 3: La acupuntura no tiene efectos secundarios. ¡Mentira!

Si te la hace alguien que sabe, es bastante segura. Pero sí puede haber sangraditos chiquitos, moretones, molestias o hasta mareos. Y si el que te la hace no tiene ni idea, ¡cuidado! Podría causarte problemas serios como infecciones o hasta dañarte algún órgano. ¡No es juego!

Mito 4: Todas las personas necesitan el mismo número de sesiones. ¡No es así!

Esto no es una talla única para todos. La cantidad de sesiones y qué tan seguido vas a ir depende un montón de tu problema de salud, cómo reacciona tu cuerpo y lo que quieras lograr. Cada quien tiene su propio ritmo.

Mito 5: La acupuntura puede sustituir cualquier tratamiento médico. ¡Ni lo pensés!

¡Aguas con esto! La acupuntura puede ser un complemento chilero para ciertas condiciones de salud, pero ¡jamás! debe reemplazar lo que ya te recetó tu médico o la atención médica tradicional. Siempre, siempre, consultá con un especialista antes de hacer cualquier cambio.

Así que ya sabés, la acupuntura puede ser un empujón para sentirte mejor en algunas cosas. Pero, como con todo lo de salud, ¡informate bien y hablá con un profesional! No te clavés solo por clavarte, ¿o sí?