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Grand Theft Auto, la icónica saga de videojuegos creada por Rockstar Games, se ha ganado la fama mundial por sus historias criminales llenas de acción. Ahora, con el esperado lanzamiento de GTA 6, la franquicia promete cambios importantes, y lo mejor de todo es la fuerte presencia latina en su elenco, ¡algo que nos encanta!

¡Puro estilo de "doña gángster" en el micrófono!

Cuando le contaron sobre el personaje que debía interpretar en Grand Theft Auto 6, Sylvia Villagrán ni lo dudó. Era una veterana de pandillas con una voz áspera, dura, implacable y salvaje, que sabía poner orden entre los más jóvenes y dejar claro que con ella nadie debía meterse. "Ah, pues yo. Yo. Tengo que ser yo", recordó la actriz mexicoestadounidense en una entrevista. Lo chistoso es que en ese momento, hace aproximadamente año y medio, ella no sabía que estaba audicionando para el videojuego más anticipado del mundo. Firmó un acuerdo de confidencialidad, dejó el teléfono afuera del estudio y se metió de lleno en el papel de esta mujer que le resultaba tan familiar.

Después, Villagrán compartió en Instagram el video de su audición. Crecer en Los Ángeles le dio todas las referencias para este personaje, que le recordaba a mujeres que conoció en California.

El GTA 6 habla en spanglish, ¡y de qué manera!

Pero Sylvia no es la única estrella latina en este chismecito de Grand Theft Auto 6. El juego, desarrollado por Rockstar Games, está ambientado en Leonida, un estado ficticio inspirado en Florida, y tiene como protagonistas a una pareja de criminales: Lucía Caminos y Jason Duval. Lucía es el plato fuerte, ¡la primera mujer protagonista en una entrega principal de GTA! La actriz Manni L. Perez le da vida a este personaje, nacido en Liberty City (la versión ficticia de Nueva York) y que llegó a Leonida con su mamá buscando una vida mejor. La historia arranca después de que termina en prisión por defender a su familia, y sus diálogos ¡vienen con expresiones en español!

Y si creías que eso era todo, ¡pues no! El mismísimo Bad Bunny se une a la fiesta como El Martillo, el presentador de Cocoteo FM, una de las radios del juego. También está la artista puertorriqueña RaiNao como La Gata en la misma emisora. La participación de Sylvia Villagrán y toda esta pandilla de talentos amplifica la presencia latina en una de las producciones más ambiciosas de Rockstar. Es que en un universo que es puro Estados Unidos, pero con sabor latino y español, estas voces le dan la salsa que faltaba.

¿GTA yendo al supermercado? El relajo que armaron los fans

Ahora, no todo ha sido miel sobre hojuelas. Los cambios en el juego han desatado un chismecito en las redes sociales. A algunos jugadores no les cuadra que Lucía y Jason puedan hacer cosas tan normales como comprar flores, tomar café, ir al supermercado, ¡o hasta tareas domésticas! Y ni hablar de que muestren afecto y tengan relaciones sentimentales, cosa que en juegos anteriores no era tan central. Aunque varias de estas interacciones son opcionales, el drama se armó porque esperaban una experiencia más ruda, como la de antes.

La polémica también puso en evidencia a algunos jugadores que no estaban de acuerdo con la decisión de poner a una mujer como protagonista. ¡Imaginate!

Más que un juego, ¡un grito latino!

Para Sylvia Villagrán, todo esto va más allá de un simple juego. Considera que es un momento cultural e histórico para la comunidad latina, especialmente ahora que el relajo político sobre inmigrantes está tan caldeado en Estados Unidos. "Estamos aquí y no hay manera de negar que somos una fuerza bastante fuerte", asegura la actriz. Villagrán ve en esta producción global una oportunidad para poner en alto el trabajo de su gente y darle más reconocimiento a quienes llevan años luchando por un espacio en la industria.

Con más de 25 años detrás del micrófono, Sylvia, hija de padres originarios de Nogales, Sonora, y criada en Pico-Union, Los Ángeles, sabe de lo que habla. Ha participado en los Oscar, los Grammy y hasta en el Super Bowl (¡sí, el de Shakira y Jennifer Lopez!). Cuenta que antes era difícil para los intérpretes bilingües, como si la industria no entendiera que uno se mueve entre dos idiomas y dos culturas con naturalidad. Aunque eso empezó a cambiar con figuras como Salma Hayek y Ricky Martin alrededor del año 2000, Sylvia cree que a veces el freno también está en nuestra propia gente, por el temor a que nos tilden de presumidos si hablamos de nuestros logros. ¡Pero ella está cambiando eso y mostrando que los latinos la podemos seguir rompiendo!