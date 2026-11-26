Espectáculos

¡Chispas, ¿hay alguna franquicia donde no aparezca Oscar Isaac?! El que conocimos como Poe Dameron en la saga de 'Star Wars' ahora es uno de los actores latinos más sonados de Hollywood. Y no es para menos, porque ha estado en un montón de producciones: 'Star Wars', 'Dune', 'Spider-man' (en sus versiones animadas), 'La Familia Addams', 'Marvel' (fue Caballero Luna, ¡se nos olvida a veces!) y hasta 'X-Men'. Es una figura importantísima en la industria hoy, y eso que es un chapín cabal, ¿va?

Resulta que nació aquí en Guate, de mamá guatemalteca y papá cubano, pero se fueron para Estados Unidos cuando era patojo, ¡apenas cinco meses! Imagináte el relajo en los años 70 con un bebé a cuestas. ¡Qué onda con la logística! Y si te quedaba alguna duda de su origen, solo mirá su nombre completo: Óscar Isaac Hernández Estrada. Al principio de su carrera se lo cambió a solo Isaac, según él "por muchas razones, pero también porque en los carteles es más sencillo".

¿Significa esto que se olvidó de dónde viene o que no le importa representarnos? Pues, la verdad es que... no tanto. Oscar Isaac tiene una filosofía bien clara al respecto. No quiere que lo encasillen ni que sea el vocero de un grupo de personas. "No quiero representar a nadie salvo a mi propio organismo", dijo una vez. Y es que adora Guate, a su familia de aquí y el lugar donde nació, igual que Cuba. Pero, ojo, desconfía de la gente que dice hablar por muchos y siempre se pregunta si de veras lo saben. Según él mismo afirma, no se siente cómodo siendo el portavoz de un grupo de personas. ¡Así, directo!

Su forma de ver esto viene de lejos. Cuando era un patojo, tenía un enredo de nacionalidades en la cabeza. Hasta le dio por creer que su familia venía de la Unión Soviética, ¡qué ocurrencias! Contaba historias diferentes de dónde venían, era su forma de echar cuento, de sentir algo o de echarse unas risas, todo mezclado con esa sensación de haber perdido un cachito de algo. Imaginate, ¡nunca estaban más de tres o cuatro años en el mismo lugar, qué vida más movida!

Ahora, ya lleva un buen tiempo instalado en un ático que ocupa dos pisos en Brooklyn, así que parece que sus decisiones le salieron nítidas, ¡qué nivel! Al final del día, Oscar Isaac nos enseña que está bien ser auténtico y que no hay necesidad de cargar con las expectativas de nadie más. ¿No les parece lo más chilero de todo?