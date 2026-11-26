Espectáculos

Adamari López se puso sentimental y compartió en Facebook el encuentro con Chris Méndez, el novio de Carlitos, a quien ella llama cariñosamente su "esposo". La actriz de 55 años viajó recientemente a Puerto Rico junto a su hija Alaïa para conocerlo en persona, ya que hasta ese momento solo habían hablado por FaceTime.

En el video que publicó, Adamari se mostró emocionada y escribió que están muy felices por ellos. También dejó claro que planea pasar más tiempo con ellos, pues ahora se consideran una familia compuesta.

La noticia llega después de que, a principios de noviembre, Carlitos presentara formalmente a Chris Méndez en Instagram. Chris es experto en belleza, cosmética y cuidado personal. En su publicación, Carlitos escribió que comenzó el mes con el corazón lleno de gratitud e ilusión, confesando que Chris llegó a su vida y, sin darse cuenta, le robó el corazón.

Los seguidores de Adamari, quien actualmente es copresentadora del talk show «Desiguales», no tardaron en aplaudir su actitud. Entre los comentarios destacan elogios hacia la forma en que ha criado a su hija y la calidad de ser humano que es. A esto, la conductora respondió que siempre busca dar los mejores ejemplos a su "princesa".

La verdad es que nos encanta ver este tipo de vínculos donde el amor y la amistad están por encima de todo. Qué chilero que Adamari tenga ese apoyo tan fuerte en su vida y que Alaïa crezca viendo que el amor no tiene moldes.