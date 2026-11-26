Espectáculos

Ricardo Arjona sorprendió a todos el 25 de noviembre con una presentación musical en Playas de Tijuana. El escenario fue la frontera entre México y Estados Unidos, justo frente al muro fronterizo que fue reforzado durante la administración de Donald Trump, con el océano Pacífico de fondo.

En este lugar, conocido como la esquina de Latinoamérica, el músico interpretó el tema “Lo volvería a hacer”. Esta canción pertenece a su nuevo proyecto titulado “De todo un poco”. Aunque el álbum todavía no está disponible en Spotify, ya se saben los nombres de las 21 canciones que lo integran.

Arjona explicó en sus redes sociales que este proyecto reúne años de trabajo, viajes y composiciones. El artista lanzó una dinámica donde sus seguidores eligen qué canciones quieren escuchar primero, por lo que ha estado compartiendo temas inéditos en espacios públicos y calles, interactuando con la gente que se encuentra en su camino.

Este momento en Tijuana fue el preámbulo de su concierto programado para hoy, 26 de noviembre, a las 9 de la noche en el Estadio Caliente, como parte de su gira “Lo que el seco no dijo”. Según los organizadores, ya solo quedan las últimas entradas disponibles para el espectáculo.