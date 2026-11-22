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¡Púchica, qué giro tan inesperado! Erika Eleniak, la rubia que corría en cámara lenta por la playa como Shauni McClain en 'Baywatch', nos dejó con la boca abierta al revelar que OnlyFans fue su rescate financiero cuando estuvo a punto de perder su casa. A sus 57 años, la actriz encontró en la plataforma una solución, y dice que ha sido muy empoderador.

La marea baja: ¡clavos con el pisto!

La cosa no ha sido nada fácil para Eleniak. Después de ser una cara superconocida en los noventa, las oportunidades en la televisión y el cine empezaron a escasear como las tortugas en Semana Santa. Esta disminución drástica de trabajo la llevó a un punto crítico, al borde del desahucio. Imaginate la presión de no saber si vas a tener dónde vivir, ¡qué de a huevo no! La misma actriz reconoció que ha sido una lucha realmente difícil.

Para salir adelante, antes de OnlyFans, la Eleniak se las estaba batiendo como profesora. Sí, ¡una maestra! Impartía clases durante el día en centros de rehabilitación. Aunque ella le ponía todo el alma, estos trabajos no siempre eran suficientes para cubrir los gastos. Vivir con esa zozobra financiera es un rollo; ese miedo constante de no tener para el alquiler o los servicios, y la vergüenza que a veces se siente, es algo que te consume. Por suerte, tuvo gente que la apoyó en esos momentos difíciles, y ella misma reconoció que no todo el mundo tiene esa suerte.

OnlyFans: el rescate en el mar digital

Entonces, ¿cómo llegó Erika a OnlyFans? Con las opciones tradicionales secándose, la plataforma de contenido por suscripción se presentó como una alternativa viable. Fue durante una entrevista en el pódcast 'Miss Understood Podcast', presentado por Rachel Uchitel el 17 de noviembre, donde la actriz soltó el chismecito. Para ella, unirse a OnlyFans ha sido una experiencia positiva y una oportunidad de oro para recuperar su estabilidad económica. No es solo un trabajo, es una forma de retomar el control de su vida, y de ahí la sensación de empoderamiento que menciona.

Para que te des una idea del potencial, en octubre se corrió el rumor de que Eleniak podría alcanzar ingresos de un millón de dólares en la plataforma, conocida principalmente por su contenido para adultos. Así que, entre la disminución de las ofertas de actuación y la necesidad de cubrir sus necesidades, OnlyFans no solo fue una salida, sino un verdadero empuje para su carrera y sus finanzas.

Las olas de Baywatch que casi la hunden

Pero el drama de Erika no solo fue por la falta de trabajo; ¡su propia fama en 'Baywatch' le jugó una mala pasada! Ella interpretó a Shauni McClain desde el estreno de la serie en 1989 hasta 1992. Su idea era dejar la serie para hacer una carrera en el cine, que es el sueño de muchos actores. Sin embargo, tuvo que regresar por unos clavos contractuales para la tercera temporada, justo para introducir al personaje de Pamela Anderson, ¡púchica qué coincidencia!

La verdad es que la serie cambió bastante mientras estuvo al aire. Al principio, en NBC, 'Baywatch' era más de acción de salvavidas y con vestuario más conservador. Pero cuando se pasó a sindicación, ¡todo se puso más picarón! Los trajes de baño se volvieron más reveladores y la Eleniak ya no se sentía identificada con esa onda. Por eso decidió alejarse.

Y no solo eso, su personaje de Shauni McClain se le pegó como chicle en el zapato. En muchos castings, los directores no la tomaban en serio por ser “la de Baywatch” y hasta le pedían que se fuera. ¡Qué mala onda que te encasillen por un papel, aunque haya sido tan icónico!

¿El rescate final? ¡Su vuelta a la playa!

Pero como en todo buen drama, siempre hay un giro inesperado y una luz al final del túnel. A pesar de todos los tropiezos, Erika Eleniak volverá a enfundarse el traje de baño. ¡Sí, escuchaste bien! Regresará como Shauni McClain en la secuela de 'Los vigilantes de la playa' que prepara Fox, con estreno previsto para el 6 de enero de 2027. Esto marca un nuevo capítulo en su trayectoria, que empezó en la cima, pasó por un tremendo bajón y ahora suma OnlyFans como un “plot twist” antes de regresar a sus raíces.