Famosos

¡Señores, agárrense porque el Mapa en Relieve se va a poner chilero con la Navidad Encantada 2026! A partir de este próximo sábado 28 de noviembre, el Hipódromo del Norte se convertirá en el epicentro de la magia navideña, y es que el Mapa en Relieve no solo estará abierto, sino que ¡estará iluminado y con actividades para que todos nos demos color!

Imagínense esto: un sendero lleno de luces para recorrer, fogatas para calentarse , sets navideños para las fotos más cool con Santa Claus y, para que el ambiente sea top, música en vivo, talleres de todo tipo y presentaciones artísticas que seguro nos van a dejar con la boca abierta. Ah, y como si fuera poco, habrá espacios interactivos y platillos de la temporada para que nadie se quede con hambre.

La Municipalidad de Guatemala invita así: "Navidad encantada invita a vivir la ciudad como un lugar que conecta con las tradiciones, los seres queridos y los momentos que compartimos, y un lugar que inspira a crear recuerdos y celebrar la magia de cada temporada".

El gran día de apertura es el sábado 28 de noviembre a las cinco de la tarde. Pero ojo, la inauguración formal será el domingo 29, también a las cinco de la tarde, con más actividades. Podrán visitarlo de martes a domingo, de cinco de la tarde a diez de la noche, durante tres semanas completas, hasta el domingo 20 de diciembre de 2026. Y para cerrar con broche de oro, ese último día habrá ¡un show de fuegos artificiales que va a iluminar todo el cielo!

Así que ya saben, la cita es en el Mapa en Relieve de Guatemala, al final de la avenida Simeón Cañas, zona dos, Hipódromo del Norte. La entrada tiene un costo de Q5 para nacionales y Q25 para extranjeros. ¡Un precio súper justo para tanta diversión! ¿Quién se apunta a esta aventura navideña?