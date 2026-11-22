Espectáculos

Este año, la edición 75 de Miss Universe nos trae toda la emoción desde Puerto Rico, y claro, ¡Guatemala está con los nervios de punta esperando ver a nuestra Adelina Castillo brillar como nunca! Todos queremos verla llegar lejos.

La gran pasarela universal está lista

¡Prepárense, pues! La edición 75 de Miss Universe está a punto de reventar el Coliseo de Puerto Rico, en San Juan, con una competencia que promete estar de infarto. Imagínense, son 116 candidatas, ¡sí, leyó bien, ciento dieciséis!, de los cinco continentes, todas buscando una sola cosa: conquistar la corona universal. ¿Será que la suerte y el talento se inclinan para nuestra Adelina?

En los días previos a las galas más importantes, las concursantes no han tenido ni un segundo de descanso. Han estado a tope con una agenda súper cargada, participando en un montón de actividades turísticas para conocer las bellezas de Puerto Rico, eventos culturales y oficiales, además de los ensayos intensos y las preparaciones que son clave para estas competencias decisivas. Todo esto para definir quiénes serán las finalistas que se disputarán el título de la próxima reina de belleza. El certamen se prepara para tres noches que serán pura adrenalina: la competencia de trajes nacionales, la preliminar y, por supuesto, la gran final.

¿Dónde sintonizar la emoción desde Guate?

Para que no se pierdan ni un detalle de esta fiesta de belleza, les contamos dónde sintonizar la transmisión en vivo de Miss Universe 2026. Si son de los que prefieren la tele de toda la vida, Canal Antigua transmitirá completitas las tres galas: la competencia de trajes nacionales, la preliminar y la esperadísima gran final, además de hacerlo en sus plataformas digitales. ¡Así que no hay excusa para no verlo!

Y si son más de ver todo online o desde el celular, ¡también hay opciones! La competencia de trajes nacionales y la preliminar se podrán seguir a través del canal de YouTube de Telemundo Entretenimiento, ideal para esos chismecitos en tiempo real. Pero ojo, que la gran final cambia de ruta y se transmitirá por Telemundo Internacional y el canal E! Now Latino. Además, para los que tienen su suscripción, la plataforma de streaming Universal+ también tendrá la cobertura completa de la final. Así que no importa dónde estén, pueden apoyar a nuestra Adelina desde donde sea.

Adelina Castillo: Una reina con corazón de doctora

Nuestra bandera guatemalteca está en lo alto gracias a Adelina Castillo, quien ha llegado a Puerto Rico para representarnos con orgullo. Pero aquí viene lo chido: ¡Adelina ha hecho historia al convertirse en la primera médica guatemalteca en participar en Miss Universe! Esto no es cualquier cosa, y la verdad es que nos llena de orgullo saber que una profesional de su calibre nos está representando.

Adelina ha brillado no solo por su preparación académica y profesional —que la hace una mente brillante— sino también por un compromiso enorme con iniciativas que buscan el bienestar de la niñez guatemalteca. Y obvio, su carisma, que es innegable, la ha hecho destacar entre tantas bellezas. Ella no solo busca una corona, sino también usar esta plataforma para dejar una huella positiva en el país. ¡Así se hace, Adelina!

¡Tu voto cuenta para Guate!

Si ya están con el corazón latiendo fuerte por Adelina, ¡les tenemos excelentes noticias! No solo podemos apoyar con buena vibra, sino con nuestro voto en dos categorías clave que pueden darle un empujón brutal en la competencia. ¡Es momento de demostrar el poder chapín!

Voto del Público (Voters' Choice): ¡A la carga por el Top 30!

Esta categoría es puro poder popular, porque permite que el público elija a una candidata para asegurarle un puesto directo en el codiciado Top 30 de la competencia. ¿Se imaginan a Adelina en ese grupo selecto gracias a nuestro apoyo? ¡Sería una locura! Para votar es súper fácil:

Entren al sitio oficial de Miss Universe.

Busquen la foto de nuestra guatemalteca Adelina Castillo.

Seleccionen el circulito con una estrella que aparece en su perfil.

Ojo: el primer voto es GRATIS, ¡así que no hay excusa! Si quieren votar más veces para darle un apoyo extra, ya saben que sí, hay que realizar un pago. Pero un voto ya es un montón.

Más allá de la Corona (Beyond the Crown): Un proyecto que toca el alma

Esta votación es para aplaudir y reconocer los proyectos sociales que las candidatas están impulsando para generar cambios positivos en sus comunidades, ¡y el de Adelina está para quitarse el sombrero! Ella está enfocadísima en combatir y reducir la malnutrición infantil en Guatemala, una causa que nos toca a todos. Para que su iniciativa tenga más impacto, Miss Universe Guatemala se unió a cracks como la Fundación para el Desarrollo Integral (FUDI), Fundación BI y hasta la Vicepresidencia de Guatemala. ¡Eso es trabajar en equipo!

Su proyecto tiene una misión súper importante: proteger la “ventana de los mil días”. ¿Qué es eso? Es el período crítico que va desde el embarazo hasta los dos años de edad del bebé, una etapa fundamental para su desarrollo. Para lograrlo, están impulsando capacitaciones a madres y cuidadores sobre la importancia vital de la lactancia materna exclusiva, cómo preparar alimentos nutritivos usando productos locales y asegurando el acceso a agua limpia. Además, el proyecto contempla un monitoreo constante de peso y talla. ¡Un proyecto de enorme valor!

Para apoyar a Guatemala en esta categoría y darle visibilidad a esta iniciativa tan noble, pueden hacer esto:

Descarguen la aplicación oficial de Miss Universe o entren al sitio web de Miss Universe.

Vayan a la sección de votación “Beyond the Crown”.

Busquen a Adelina Castillo y seleccionen el círculo con la estrella para registrar su voto.

Igual que con el otro voto, el primero es gratuito. ¡Así que a votar por nuestra Adelina y su proyecto que está cambiando vidas!

Así que, ¿ya listos para la gran noche? ¡A ponerle todo el corazón y el apoyo a nuestra Adelina!