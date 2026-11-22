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¡Atención a todos los amantes de la magia navideña! El Ballet Nacional de Guatemala "Christa Mertins" ya está listo para arrancar su temporada festiva con una de las piezas coreográficas más queridas en todo el mundo: "El Cascanueces". Este espectáculo, que es un verdadero clásico, regresa a la Gran Sala Efraín Recinos del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias para que vivamos un ambiente festivo a lo grande.

La historia, basada en el cuento de E.T.A. Hoffmann, "El cascanueces y el rey de los ratones", nos lleva de la mano de Clara, una niña que emprende una aventura de esas que no se olvidan. Imagínense: es la noche previa a la Navidad, el árbol está brillando, los regalos esperan bajo sus ramas y, de repente, ¡los juguetes cobran vida! Clara sigue ese impulso y llega al Reino de los Dulces, un lugar donde todo tiene vida propia y cada movimiento es pura sorpresa.

Según describe el ballet, cuando el reloj marca la medianoche, el valiente Cascanueces se pone al frente de su ejército de soldados para defender el árbol de Navidad, y la fantasía se convierte en realidad sobre el escenario. ¡Suena a pura adrenalina y magia!

Si no se quieren perder este showazo, marquen estas fechas en su calendario: hay funciones el 5 y 12 de diciembre de 2026 a las cinco de la tarde. Y si quieren doble dosis de magia, el 6 y 13 de diciembre de 2026 tendrán dos funciones: una a las once de la mañana y otra a las cinco de la tarde. Todas las presentaciones serán en la Gran Sala Efraín Recinos del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, que está en la 24 calle, entre 3a. y 4a. avenidas de la zona 1.

Para conseguir sus boletos y asegurar su lugar en esta aventura, tienen que ir a la sede del ballet, ubicada en la 5.ª calle 3-43, zona 1. El horario de venta es de diez de la mañana a tres de la tarde. Anoten bien: los días 2, 3 y 4 de diciembre de 2026 podrán comprar entradas para las funciones del 5 y 6 de diciembre de 2026. Y si planean ir el segundo fin de semana, los boletos para el 12 y 13 de diciembre de 2026 estarán disponibles los días 9, 10 y 11 de diciembre de 2026. ¡No hay excusa para perderse esta joya navideña!