Espectáculos

¡Mano, qué chilero ver a un guatemalteco rompiéndola a lo grande! Jay Music, quien tuvo éxito con el remix de La Ventanita, tema que acumula más de dos millones de vistas en YouTube. ¡Es una barbaridad! Y es que este artista nacional no se ha estado quieto, para nada. Durante este año ha mantenido una activa agenda de lanzamientos y promoción. Ahora, Jay nos sorprende de nuevo con una propuesta en solitario que, la verdad, nos tiene a todos con la boca abierta y listos para lo que venga.

Su nuevo sencillo, "Mile Away", no es solo un lanzamiento más. ¡Para nada! Es la muestra de que Jay Music está listo para llevar su identidad artística a otro nivel. Esta rola es una mezcla explosiva de pop urbano, pero ojo: ¡viene en español e inglés! Agarra lo mejor de la música urbana latina y lo fusiona con esas vibras pegajosas del pop americano. Vas a escuchar versos y expresiones que brincan de un idioma a otro con una naturalidad que te dejará pensando: ¿por qué no se había hecho esto antes así de bien? Es una canción que te agarra desde el primer beat y no te suelta.

Y no solo nosotros estamos encantados con esta genialidad. La apuesta de Jay con "Mile Away" ya le está dando frutos más allá de nuestras fronteras. ¡Imaginate! Ya está sonando con todo en El Salvador, Puerto Rico, Panamá y hasta en Estados Unidos. Es una locura ver cómo un artista guatemalteco está conquistando esos mercados con su talento y su visión tan fresca. ¡Esto es pura buena onda para la música nacional, mucha!

La historia detrás de la canción es de esas que te hacen soñar despierto: trata de una pareja que decide mandarlo todo a la goma, escapar de la monotonía de la vida diaria, del corre y corre de la ciudad, para irse a una isla mágica. ¡Cabal lo que uno necesita para desconectar! Y para que esta magia sonora fuera posible, detrás de los controles estuvieron Humberto Peralta y Camilian Studio, quienes la concibieron y dirigieron. La producción musical, que suena impecable, corrió a cargo de otro talento de casa, Juanfer Herrera, aquí de Guatemala. ¡Puros cracks haciendo buena música!

Así que ya lo sabés, si querés escaparte un ratito y meterle buena vibra a tu día, "Mile Away" de Jay Music es la rola que necesitás. Podés encontrarla ya en Spotify y YouTube para que le subás el volumen a tope. Y obvio, no te olvides de seguirlo en sus redes sociales para no perderte nada. Después de escuchar esto, ¿no te dan ganas de agarrar tus maletas y volar a esa isla mágica?