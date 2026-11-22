Espectáculos

Dakota Fanning y Elle Fanning por fin van a salir juntas en una película, y no solo en una misma producción donde una fue la versión bebé de la otra. Esto no es solo un chisme, ¡es historia del cine, vos!

¡Al fin, las hermanas juntas en la gran pantalla!

La noticia que todos estábamos esperando —o quizás ya ni nos acordábamos— es que las hermanas Dakota y Elle Fanning se van a ver las caras en "The Nightingale" (El ruiseñor). Esta película es la adaptación de la novela famosísima de Kristin Hannah y, ¡pilas!, Sony Pictures tiró el tráiler oficial el 19 de noviembre de 2026. Apunten la fecha, porque el estreno en cines de Estados Unidos será el 19 de marzo de 2027 y un día antes, el 18 de marzo de 2027, la podremos ver en América Latina.

La trama se pone buena y nos lleva a Francia en los años cuarenta, justo cuando la Alemania nazi estaba en todo su apogeo. Las Fanning interpretan a Vianne Mauriac (Dakota) e Isabelle Rossignol (Elle), dos hermanas que están tratando de ver cómo le hacen para sobrevivir a tanto peligro de la guerra. ¡Un dramón de aquellos, vos!

Un dilema de hermandad bajo fuego

El adelanto del tráiler ya nos deja ver que la tensión está a flor de piel. Vianne, la hermana mayor, está preocupada por mantener a salvo a su familia, ¡obvio! Mientras tanto, Isabelle, que es la más chispuda y arriesgada, no se va a quedar de brazos cruzados. Ella quiere enfrentarse al régimen nazi. “Debemos demostrarles que vamos a luchar”, dice el personaje de Elle Fanning. ¡Así se habla, patoja! Dakota explicó que Vianne demuestra su amor a través del cuidado, la cocina y las tareas del hogar, mientras que Isabelle es más audaz y corre hacia el peligro y la aventura.

La verdad es que esto de verlas juntas en escenas de verdad es un suceso. Sí, ya habían aparecido en "I Am Sam" (2001), con Sean Penn y Michelle Pfeiffer, pero ahí Dakota era la hija de Sean Penn y Elle... ¡era la versión de dos años de esa misma niña! O sea, ¡ni se toparon! Las hermanas han dicho que durante años buscaron una película que pudieran hacer juntas y que entonces apareció esta joya. Dakota agregó que probablemente son las personas indicadas para esos papeles porque entienden profundamente esa dinámica.

¿Por qué tardó tanto? ¡Casi se nos va la vida esperando!

Si te preguntabas por qué hasta ahora vemos el tráiler, es que "The Nightingale" ha estado en la cueva por un buen rato. Desde 2019, Dakota y Elle Fanning ya estaban amarradas al proyecto y la cineasta francesa Mélanie Laurent iba a llevar la batuta. Pero, ¡ay, la pandemia! El COVID-19 vino a ponernos de cabeza todo, y los planes de producción se fueron al traste. El largometraje estuvo en pausa por varios años, ¡una eternidad!

Pero no hay mal que dure cien años, ni cuerpo que lo resista. Al final, Michael Morris, el que dirigió "Bridget Jones: Mad About the Boy", tomó las riendas y le dio vida al proyecto. Kristin Hannah, la autora de la novela, confirmó en sus redes sociales que el rodaje empezó un 28 de marzo. El guion estuvo a cargo de Dana Stevens y Ann Peacock. Además, las Fanning no solo actúan, sino que también le entraron a la producción junto a Reese Witherspoon, Brittany Kahan Ward, Lauren Neustadter y Elizabeth Cantillon. ¡Pura gente pesada en este chivo!

El reparto está lleno de talento, con Mark Rylance como Julien Rossignol, Shira Haas como Rachel de Champlain, y otros como Edmund Donovan, Albrecht Schuch, Douglas Hodge, Gwilym Lee y Vinette Robinson. Así que prepárense para una peli que promete drama, valentía y la dinámica única de estas hermanas. ¿Será que esta es la película que va a sacar chispas entre las Fanning y los críticos?