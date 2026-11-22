Espectáculos

¡Qué chilero que Héctor Acosta, “El Torito”, está imparable! Su merengue “La Nena del Jean”, una de sus composiciones grabada hace tres décadas, está arrasando en Colombia y se fue viral en todas las redes sociales. ¡Imaginate!

Y como la está rompiendo, este 2026 le dio una remasterizada al rolón, dándole nueva vida para que las nuevas generaciones lo gocen. ¡Qué buena onda ver cómo reconecta con tanto patojo! Él está viviendo un momento de ensueño a nivel mundial y su música es un éxito.

Pero no solo es el merengue viejito que renace. “El Torito” se mantiene en la cima con giras intensas por Estados Unidos y América del Sur, y un exitoso Euro Tour 2026.

Y se viene más música buena. Ya tiene listo un nuevo corte de bachata que estrena en enero del 2027. Él mismo adelantó que lo que viene en enero es bueno y que el público amará esta bachata. ¡Qué emoción!

Este año, tras el éxito de su merengue “La Más Dura”, composición de Nelson de la Olla, estrenó una versión navideña con esa picardía y jocosidad que tanto lo identifican. También se dio gusto respaldando nuevo talento: colaboró con la agrupación típica The Legend en el tema “Me tiene Loco”. ¡Siempre apoyando la música!

Pero, ¡agárrense! La cereza del pastel es que ya tiene un concierto con entradas agotadas para abril del 2027 en el Golden Center de Buenos Aires, Argentina. ¡Faltan meses y ya no hay entradas! Lo promocionan como una leyenda de la bachata, por su popularidad con este género en toda Sudamérica. ¡Eso sí es un hito para su carrera!

Y si eso no fuera suficiente, en febrero del 2027 tiene agendado un show en el Gran Teatro del Cibao. Es claro que Héctor Acosta es uno de los artistas más populares y queridos de su país, y su trayectoria ha abarcado todos los géneros musicales. ¿Será que “La Nena del Jean” le dio la llave a una segunda juventud musical? ¡Nosotros decimos que sí!