Espectáculos

Si se perdieron el inicio del Festival Navideño en la Ciudad 2026, ¡mala onda! Pero tranquilos que todavía tienen chance. Ayer, viernes 20 de noviembre, el Centro Histórico se puso chulo con la inauguración en la Plaza de la Constitución y el Paseo de la Sexta. Y para que la fiesta estuviera de diez, la Banda FM Zacapa llegó con todo su repertorio.

Los zacapanecos nos regalaron un show de puros éxitos, entre ellos “Oh Mariana” y “Rock merengue”. ¡Imagínense el bailongo que se armó! La gente, con mucho ritmo, disfrutó no solo de la música, sino también de unos fuegos pirotécnicos que iluminaron el cielo, antojitos para no perder la línea (¡mentira, para disfrutar!) y la inauguración de amenidades como una pista de hielo. Cientos de guatemaltecos se llegaron para ver el vacilón.

El festival sigue abierto desde hoy, 21 de noviembre, y se extiende hasta finales de diciembre de 2026, así que tienen un montón de tiempo para ir a echar una vuelta. Abierto desde las 10:00 a las 22:00 horas. ¿Se van a quedar en casa o le caen al chivo?