Espectáculos

Hubo tensión en el escenario de ‘Yo Me Llamo’ después de que el imitador de Ricardo Arjona se presentara y, digámoslo claro, no convenciera a nadie. La idea era transportarnos en el tiempo con la vibra del mismísimo Ricardo Arjona, pero la verdad es que la presentación tuvo fallas técnicas y de caracterización que no pasaron desapercibidas. Y es que no es para menos, imitar al ‘Animal Nocturno’ no es cosa fácil: su tesitura y ese estilo narrativo tan único lo hacen uno de los personajes más exigentes del concurso, ¡especialmente para nosotros los chapines que lo conocemos bien!

César Escola, sin pelos en la lengua, le hizo ver al concursante que perdió una gran oportunidad. Le recriminó que no se arriesgó con una propuesta visual que fuera más fiel a las distintas etapas del artista original. ¡Hasta le sugirió un peinado diferente que marcara la época dorada de Arjona! Es que, seamos honestos, la melena es parte del legado.

Pero los chispazos no fueron solo por el look. El jurado completo coincidió en que al imitador le faltó precisión en la afinación y se le escaparon esos pequeños detalles matizados que sí había logrado clavar en presentaciones anteriores. Parece que esta vez no se le prendió la luz para esos toques que hacen la diferencia entre “parecido” y “¡es él!”.

La noche cerró con un llamado de atención para que el concursante se ponga las pilas y retome la disciplina. Porque si sigue así, esos traspiés podrían poner en riesgo su permanencia en la competencia.