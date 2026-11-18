Espectáculos

¡Atención, fanaticada! Don Omar, el mero mero del reguetón, volvió a mencionar a Cuba en una de sus presentaciones en Estados Unidos, encendiendo la chispa de la esperanza entre sus seguidores de la isla. Durante un en vivo desde The Kia Forum, en Los Ángeles, el artista repasó sus 32 años de trayectoria y no se guardó nada sobre los países que han mantenido su música a tope por décadas.

"Mis hermanos de Cuba, México, Guatemala… adoptaron mi música", tiró el rollo el puertorriqueño, y obvio que a nosotros en Guate nos encanta que nos incluya. La cosa es que esta mención ha dejado a los cubanos con el corazón en la mano, especialmente porque El Rey tiene una nueva gira por América Latina para 2027.

Ese tour, previsto para 2027, arrancará el 21 de octubre en Paraguay y cerrará el 28 de noviembre en Panamá, con 18 conciertos en 13 países. Pero aquí viene el chisme: por ahora, Cuba no aparece en el itinerario oficial. Así que, aunque nos emocionemos, no hay fecha confirmada para una parada en la isla. ¿Será que nos está ilusionando un poquito de más?

La verdad es que el interés de Don Omar por Cuba no es algo de ayer. Ya en agosto de 2015, en una entrevista, manifestó su deseo de conocer el país y describió esa visita como uno de sus sueños pendientes. Incluso en enero de 2019, después de un tornado en La Habana, publicó un mensaje bien sentido: "He visto cómo has resistido vientos más fuertes para convertirte en el único lugar a donde quisiera ir antes de morir. Eres fuerte y tu gente también lo es."

Su apoyo ha sido constante: tras las protestas del 11 de julio en Cuba, publicó un mensaje de respaldo en sus redes sociales; ese mismo año reiteró su apoyo a los cubanos y a sus aspiraciones de libertad y justicia, y en julio de 2022 se sumó a la etiqueta #CubaPaLaCalle. Con temazos como "Dile", "Pobre Diabla" y "Danza Kuduro", Don Omar es una leyenda para varias generaciones.

Entonces, ¿será que esta vez Don Omar sí cumple su promesa y lleva la fiesta a Cuba, o nos quedamos con las ganas viendo su tour pasar de largo?