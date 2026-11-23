Espectáculos

Robert Pattinson fue ovacionado en Londres el 20 de noviembre de 2026, marcando su primera aparición pública desde que Amazon MGM Studios lo confirmó como el próximo James Bond. El actor asistió a una proyección especial de La Odisea, donde compartió con el elenco, y el público no dudó en mostrarle su entusiasmo por su nuevo y prestigioso papel.

La emoción se sintió fuerte durante la sesión de preguntas y respuestas que siguió a la función. Cuando el moderador felicitó a Pattinson por la gran noticia, la audiencia respondió con un aplauso que retumbó en el Odeon Luxe West End. La reacción del actor, según un video que ya anda circulando por Instagram, fue un breve y contenido "Gracias", pero su gratitud se notó de a de veras. No es para menos, ¡el hombre es el nuevo 007!

Un 007 con perfil bajo

El anuncio oficial de Pattinson como el agente 007 llegó unos días antes, el 16 de noviembre de 2026, a través de un adelanto de 26 segundos publicado por la cuenta de James Bond de Amazon MGM. La noticia, sin pajas, encendió las redes. Tras la confirmación, el actor, de 40 años, hizo una declaración a través de un comunicado del estudio que dejó clara su emoción. "James Bond es uno de los personajes más legendarios del cine, y que me confíen el 007 es el honor de una vida", afirmó Pattinson.

En su mensaje, el protagonista de Twilight y The Batman no se olvidó de agradecer a las personas clave en la producción, mencionando a Denis, Amy, David y Tanya, además de todo el equipo de Amazon MGM Studios. Para él, asumir este personaje es un sueño cumplido, y expresó su total entusiasmo por el trabajo que hará con todo el equipo de la película. Parece que Robert le va a meter con todo a este nuevo reto, ¡y ya queremos ver qué nos trae!

El legado Bond y los nuevos aires

Robert Pattinson se une a una lista legendaria de actores que han encarnado al icónico espía británico. Su nombre se suma a los de Sean Connery, Roger Moore, Timothy Dalton, Pierce Brosnan y Daniel Craig, quienes dejaron su huella en la franquicia. Con esta nueva etapa, la saga de espionaje promete aires frescos.

La próxima película de James Bond ya tiene al chilero de Denis Villeneuve, conocido por Dune, como director, y a Steven Knight en el libreto. La información de Amazon MGM Studios no ha soltado prenda sobre los detalles del argumento, cuándo empieza el rodaje o la fecha de estreno. Tampoco han dicho nada de otros actores que se unirán al reparto, pero con Pattinson al frente, la expectativa está por las nubes. Mientras esperamos más chismecito de Bond, la aparición de Pattinson en La Odisea junto a Tom Holland, Samantha Morton y Himesh Patel en la conversación pública sobre la producción, nos mantiene pendientes.

La bienvenida de un ex-007

Uno de los saludos más cool que recibió Pattinson fue el de Pierce Brosnan, quien fuera James Bond en cuatro películas entre 1995 y 2002. Brosnan, con quien Pattinson ya había trabajado en Remember Me (2010), donde interpretó a su padre, le dio la bienvenida a la franquicia con un mensaje superbonito en Instagram. El 18 de noviembre de 2026, Brosnan publicó una imagen en blanco y negro de Pattinson con esmoquin y un arma, pura vibra Bond.

El ex-007 acompañó la foto con un mensaje de bienvenida al mundo de Bond, en el que le aseguró que va a ser magnífico. También mencionó que había sido un gusto ver la trayectoria de Pattinson y le deseó que disfrutara cada momento de la experiencia. Brosnan cerró su mensaje con la expresión irlandesa de despedida, que significa "mucho amor, Pierce". ¡Una bienvenida de lujo para el nuevo agente! ¿Será que Pattinson le da ese giro que el 007 necesita para conquistarnos a todos?