Espectáculos

¡Ufff, qué chilero lo que se vio ayer en la preliminar de Miss Universe! Nuestra Adelina Castillo, la Miss Guatemala que nos está representando con todo el corazón, ¡se lució pero a lo grande en la pasarela en traje de baño! De verdad que uno la veía y sentía el orgullo de ser chapín hasta los huesos. ¡Esa mujer tiene una presencia que impacta!

Dicen que se necesita fuerza, actitud y seguridad para conquistar la pasarela, ¡y Adelina las tuvo todas! La vimos demostrando su talento en cada caminata, dejando el nombre de nuestra tierra pero bien en alto. Como leímos en el apoyo oficial, "cada paso lleva el orgullo de todo un país. ¡Vamos, Adelina! ¡Guatemala está contigo!". Y sí, ¡nosotros estamos más que listos para apoyarla en todo!

El show se armó este domingo 22 de noviembre en el Coliseo "José Miguel Agrelot" en San Juan, Puerto Rico. Ahí, 116 candidatas buscan su pase a la final, y de ello el jurado elige al Top de la gala. Adelina Castillo demostró que tiene con qué fajarse.

¿Listos para ver si nuestra Miss Guatemala se mete entre las finalistas? ¡Nosotros ya estamos cruzando los dedos y haciendo la buena vibra!