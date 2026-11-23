Espectáculos

Grand Theft Auto (GTA), la icónica serie de videojuegos de acción-aventura de la publicadora estadounidense Rockstar Games, finalmente estrenó su esperadísima sexta entrega. Después de años de pura especulación y hype a mil, el 19 de noviembre de 2026, ¡por fin llegó a nuestras manos para que le demos con todo!

Este lanzamiento era, sin lugar a dudas, uno de los más esperados a nivel mundial. ¿Te acordás que desde el GTA V, que salió en 2013, no veíamos una nueva entrega? ¡Más de una década entera manteniéndose como uno de los juegos más populares! No es de extrañar que la gente estuviera al borde del ataque de nervios con tanto retraso, filtraciones y dudas sobre el futuro de la franquicia. Pero, ¡púchica!, valió cada segundo de la espera. Rockstar Games la hizo de oro antes mismo del estreno, vendiendo miles de copias en preventa a nivel mundial, manteniéndose en tendencia en todas las redes sociales y uniendo a toda una comunidad impulsada por la ansiosa espera. Además, las mejoras técnicas son una locura, los personajes son nuevos y las misiones prometen, pero el regreso a Vice City es, honestamente, un golpe directo a la nostalgia que nos permite revivir esos momentos chileros de la infancia. ¡Un verdadero viaje en el tiempo!

La radio del GTA VI: ¡Pura playlist de estrellas y locutores que te atrapan!

Como ya es costumbre en los GTA, la radio es un personaje más, y en esta entrega, ¡se pasaron de lanza! El GTA VI viene con 22 estaciones de radio distintas, cada una con su onda musical y una lista de artistas que te va a volar la cabeza. Y no solo eso, ¡también hay participación especial de locutores que le dan un toque único a la experiencia! ¿Quiénes son los que van a sonar en tus andanzas por Vice City? Agarrate: Bad Bunny, Lana Del Rey, Rosalía, Rauw Alejandro, Karol G, CA7RIEL & Paco Amoroso, Camila Cabello, Feid, Fuerza Regida, Madonna, Dua Lipa, Depeche Mode, Billie Eilish, Justin Bieber, Drake, Tame Impala... ¡y la lista sigue y sigue con muchos otros artistas! Hay de todo, desde la música latina más pegajosa y el pop, hasta hip-hop, rock, metal, electrónica, dance, jazz, blues, reggae y un montón de clásicos. Definitivamente, un catálogo amplísimo para satisfacer a cada jugador y su gusto musical. ¡Imaginate la cantidad de bailes que nos vamos a echar mientras escapamos de la poli!

La historia que te va a volar la cabeza (y el regreso a Vice City)

Pero no todo es música, ¿verdad? La historia promete un montón de adrenalina. Los protagonistas son Jason Duval y Lucia Caminos, una pareja que se ve involucrada en una peligrosísima trama criminal en la icónica Vice City. Sí, ¡Vice City! Esa ciudad que cualquier veterano de la saga reconocerá al instante, y que, seamos honestos, es un golpe directo a la nostalgia para todos los que crecimos con el juego, permitiéndonos revivir momentos chileros de la infancia. Jason y Lucia tienen que completar encargos de alto riesgo que los llevarán a enfrentarse con otros criminales, obligándolos a confiar el uno en el otro para poder sobrevivir en este mundo tan crudo. La verdad es que el juego combina a la perfección la acción, la aventura, la exploración y una narrativa cruda que te mantiene pegado a la pantalla desde el primer minuto. ¡Desde el 19 de noviembre ya podés estar disfrutando de toda esta locura criminal por todo el mundo!

'GTA VI: The Album': El soundtrack oficial que ya podés tener (¡y que te hará vibrar!)

Y por si fuera poco con la radio del juego, Rockstar no se quedó corto y también lanzó 'GTA VI: The Album', el soundtrack oficial que ya está haciendo olas. Este álbum trae 34 canciones originales que son parte esencial de la banda sonora del juego y, ¡atención!, también se estrenó el 19 de noviembre de 2026. ¡Así que ya lo podés buscar en todas las plataformas digitales para tenerlo en tu playlist personal! Algunas de las rolitas confirmadas que te vas a encontrar son joyas como 'That's It' de Yung Lean (feat. Future & Metro Boomin), la potente 'RHYNO' de Travis Scott (con la producción de ni más ni menos que Guy-Manuel de Homem-Christo, ¡el ex-Daft Punk, qué cool!), 'Sexy Magic' de CA7RIEL & Paco Amoroso, PinkPantheress, Fred again.. y Etienne de Crécy, la infaltable 'Last Thing You Need' de Morgan Wallen, la sabrosa 'Macacoa 2000' de Rauw Alejandro, la clásica 'Bright Lights, Big City' de Keith Richards, la regional 'Suzuki' de Fuerza Regida y la brutal 'Don't Chart' de Cardi B (producida por Timbaland). Definitivamente, puro poder musical para tus oídos mientras le das a la aventura en Vice City. ¡La propuesta musical es de primera!

Este GTA VI vino a romper esquemas con todo y su playlist de ensueño. ¿Quién dijo que no se podía robar carros al ritmo de Bad Bunny o Karol G? ¡Una locura que nos tiene a todos picados!