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¡Qué onda, muchá! Parece que Disney nos tiene una sorpresa que nadie esperaba: están desarrollando una secuela de la clásica navideña Mi Pobre Angelito. Y lo más chivo es que, según reportes, Macaulay Culkin ¡volvería a interpretar a Kevin McCallister! ¿Se lo esperaban?

Y para que esto suene aún más a fiestón, los aclamados comediantes Seth Rogen y Evan Goldberg supuestamente están metidos en el rollo, ayudando con el guion y la producción junto al mismo Culkin. ¡Puras estrellas, pues! Esta noticia fue publicada por Variety este viernes, días después de que Culkin nos diera un adelanto de su regreso como Kevin en un anuncio.

En ese comercial que nos sacó una sonrisa, Culkin se puso el suéter rojo clásico de su personaje y se lanzó a hacer de las suyas: se sirvió un helado de máquina, preparó una hamburguesota a la que llamaron 'La gran McCallister' y se puso a freír papas como si no hubiera un mañana. ¡Puro Kevin adulto, pero con las mismas ocurrencias!

Para los que andan un poco perdidos o son de la generación más chava, Mi Pobre Angelito nos cuenta la historia de un chamaco de ocho años al que su numerosa familia ¡se le olvida en casa cuando viajan a París! Y obvio, tiene que defender su cantón de dos ladrones bien chambones, conocidos como los Bandidos Mojados. Esa película fue el trampolín para Culkin, convirtiéndolo en un ícono de las navidades.

El reparto original era de lujo, con Joe Pesci (Harry), Daniel Stern (Marv), Catherine O’Hara (Kate) y John Heard (Peter). La película fue un exitazo rotundo, con una recaudación de más de cuatrocientos setenta y seis millones de dólares en todo el mundo, superando por mucho su presupuesto de dieciocho millones, volviéndose un clásico navideño que no puede faltar.

Después de ver a Macaulay Culkin como Kevin en el anuncio, ¿quién no quiere verlo de vuelta poniendo trampas a lo grande? ¡A ver si Disney nos cumple el deseo navideño!