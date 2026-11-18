Espectáculos

¡A ponerle atención, mucha! Prime Video ya está caldeando motores para el 2027 con una de sus apuestas más fuertes: 'Criminal'. Esta serie, que promete ser un thriller criminal de aquellos, se estrenará en enero del próximo año y ya está dando de qué hablar.

Aunque no tiene superhéroes, esta nueva ficción sigue la onda de las adaptaciones de cómics exitosas que ya nos han dado series como 'The Boys'. Así que si te gustó el rollo de un mundo peligroso y lleno de crímenes, 'Criminal' es para vos, pero esta vez sin superhéroes. ¡Adiós capas, hola calles!

El reparto es de infarto, ¡de verdad! Imaginate tener en la misma pantalla a Charlie Hunnam, Adria Arjona, Luke Evans y Emilia Clarke. ¡Puros pesos pesados de Hollywood! La historia, que está basada en los cómics de Ed Brubaker y Sean Phillips, viene con el plus de que el mismísimo Brubaker es co-showrunner. O sea, el creador original metiendo mano, ¡eso siempre es buena señal!

La trama se centra en Leo Patterson (Charlie Hunnam), quien busca alejarse del mundo de la delincuencia, y Ricky Lawless (Gus Halper), que, al revés, quiere seguir los pasos de su legendario papá. Pero la cosa se pone picante cuando Tracy (Luke Evans), el hermano mayor de Ricky, regresa a casa. Ahí es donde los recuerdos dolorosos y los conflictos familiares enterrados empiezan a salir a flote, ¡y a complicarles la vida a todos!

Prime Video estrenará la serie en dos partes: la primera, 'Cobarde', con cuatro episodios que llegan el 13 de enero de 2027, y la segunda, 'Lawless', con los cuatro restantes el 27 de enero de 2027. Así que, ¿ya estás listo para pegarte a la pantalla en cuanto llegue el nuevo año?