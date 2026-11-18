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¡Se nos acabó el chismecito del amor express, mucha! Después de que Jorge D'Alessio, el mero mero de Matute, nos sorprendiera a todos al parecer reencontrar el amor rapidísimo tras su separación con Marichelo Puente, su romance con Daniela Arjona tronó en menos de lo que canta un gallo: ¡solo tres meses duró la cosa!

Pero pilas, que el D'Alessio no es de los que se quedan callados. Con 52 añotes y toda la experiencia del mundo, el músico ya salió a contarnos el porqué de este final inesperado. Y no, no fue ni por la edad ni por un tercero en discordia, y según él todo estuvo “muy bonito”.

La verdad, la pura verdad, es que la distancia les jugó una mala pasada, ¡y qué clavada! “No es que no haya cuajado. Es una linda mujer, estuvo muy bonito todo, pero vivimos en ciudades distintas”, soltó. Imaginate, ella en Cancún y él “aquí”, ¡y para colmo, ambos con agendas de locos! Él de gira y ella chambeando en Miami. O sea, el tiempo libre se volvía un dilema existencial: ¿ver a la novia o pasarla con los hijos?

¡Pobre D'Alessio! No cualquiera aguanta ese ritmo. Parece que la vida de rockstar, con sus giras y compromisos, y el querer ser un papá presente, no se llevan muy bien con un amor a distancia. Al final, hasta el romance más “bonito” tiene sus límites cuando el reloj y el mapa no cooperan.

Así que ahí lo tienen, mucha. La distancia es el nuevo villano de las historias de amor. ¿Será que el D'Alessio le apostará de nuevo al amor en su misma ciudad? ¡A ver qué se arma!