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¡El juego que todos esperaban ya está aquí y la polémica, como siempre, viene de la mano!

Grand Theft Auto VI, o GTA VI para los cuates, no solo es el videojuego más esperado de la historia, sino que también promete romper todos los récords, con expertos esperando que venda unos 50 millones de copias y genere US$4 mil 500 millones solo en su primera semana. Pero claro, con este nivel de éxito, también viene una avalancha de críticas y un debate que se reabre cada vez que sale una nueva entrega. Padres, educadores y hasta líderes religiosos ya están con el grito en el cielo por el contenido del juego, que permite hacer cosas que en la vida real te llevarían directo a la cárcel: violencia extrema, uso de drogas y promover la prostitución.

Los creadores, por su lado, han sido claros: es un juego solo para adultos. Pero eso no ha detenido las alarmas. La saga GTA ha estado en el ojo del huracán desde su nacimiento en 1997; irónicamente, mientras más se le ataca y se le denuncia, ¡más suben sus ventas! Los primeros títulos, que eran más sencillos, hasta provocaron que la Cámara de los Lores del Reino Unido quisiera prohibirlos. Imaginate qué power.

¿Ficción o realidad? ¡Ahí está el dilema!

El psicólogo experto en adicciones José Antonio Tamayo asegura que "ponerse en la piel de un delincuente no equivale a compartir sus valores, del mismo modo que interesarse por una novela sobre un asesino no significa aprobar sus crímenes". Según él, la ficción nos permite explorar situaciones que jamás haríamos en la vida real, y saber que no es de verdad cambia el significado de la experiencia. Y tiene razón, ¿quién de verdad piensa que puede andar haciendo desmanes solo porque lo vio en un videojuego?

Tamayo también destaca la diferencia con otras ficciones: en GTA el jugador participa, toma decisiones y provoca lo que ocurre. O sea, vos sos el que manda ahí. Pero eso no quiere decir que estés ensayando para comportarte así en la vida real. Saber las reglas del juego no implica que las vayas a aplicar en tu día a día. ¡Ni que fuéramos tan básicos!

Las broncas que ha traído la saga

Claro, la saga de GTA no ha estado exenta de problemas serios. A lo largo de los años ha acumulado denuncias por episodios de racismo, por permitir que el personaje maneje borracho, por mostrar y hasta participar en actos de violencia y tortura, y hasta por permitir apuestas con dinero real en un casino virtual en su versión online. No son cositas a la ligera, la verdad.

Pero no todos están tan optimistas como Tamayo. El psicólogo y profesor Brad Bushman, de la Universidad Estatal de Ohio, ha estudiado el impacto de los videojuegos violentos por décadas, enfocándose en GTA. Su conclusión es que estos juegos pueden reducir la empatía ante la violencia en general, en particular hacia las mujeres víctimas de violencia de género, y que en el juego los crímenes se premian con puntos, mientras que en la vida real tienen castigo. ¡Esa es una perspectiva que no podemos ignorar!

¿Hay cambios para calmar las aguas?

Para tratar de solventar estas críticas, los desarrolladores sí han hecho algunas modificaciones. Antes, los delitos callejeros se castigaban levemente con multas pequeñas y detenciones policiales que no pasaban a más. Ahora, robar un carro, por ejemplo, ya no es solo de apretar un botón y listo; se ha complicado un montón, dándole un toque de "realidad" a las consecuencias.

Al final, la idea de una "catarsis controlada" es lo que muchos usan para explicar la atracción por estos juegos. De hecho, un estudio de la Asociación Americana de Psicología con adultos que jugaron GTA V por dos meses, ¡no encontró ningún aumento de agresividad ni reducción de empatía! Así que, ¿será que de verdad jugar nos vuelve más agresivos, o solo nos da un chance de ser el criminal más cool del barrio... pero solo en la pantalla? ¡Contanos vos qué pensás!