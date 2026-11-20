Famosos

¡Atención, chilero! La pandilla más querida de la prehistoria está de regreso. 20th Century Studios acaba de botar el notición: "La manada está de vuelta" y ya lanzó el tráiler oficial para la sexta película de La Era de Hielo. Marquen el calendario porque el 28 de enero de 2027, La era de hielo: Mundo de lava va a estallar en los cines de Latinoamérica, y la verdad es que ya nos urge verla.

¿Quiénes regresan? ¡Pues todos los meros meros! Manny, Sid, Diego, Ellie y Buck se avientan otra aventura épica, esta vez por regiones que ni ellos conocían del Mundo Perdido. Pero, ¡ojo!, la verdadera estrella, Scrat, sigue en su onda con su bellota, como siempre, ¡pobre ardilla, nunca aprende!

El tráiler, pura adrenalina, nos muestra a la manada sufriendo con "lava, caos y destrucción". Imagínense, tienen que sobrevivir a un volcán gigante que está rajando el suelo por donde caminan. ¡Pilas con los dinosaurios que se les vienen encima! Es un corre y corre, esquivando peligros, buscando dónde meterse, y claro, con la dosis perfecta de suspenso, humor y todas las ocurrencias que ya nos tienen acostumbrados. A ver si esta vez Sid no hace alguna de las suyas que nos saque el aire de la risa.

Detrás de esta locura están los titanes de Disney y 20th Century Animation, juntando de nuevo al elenco de voces principal en inglés. Después de más de una década sin una entrega principal desde la quinta, y con un spin-off de Buck que salió en 2022 contándonos su lado de la historia, ya era hora de que nos dieran algo más de estos personajes que nos acompañan desde el 2002. Titulada en inglés Ice Age: Boiling Point, promete ser una película animada para toda la familia.

La verdad, es que estas sagas a veces se estiran demasiado, pero con el elenco original y Scrat en su rol estelar, ¿quién le dice que no a otra dosis de risas y aventura? Esperemos que el Mundo de lava sea tan ardiente como suena y no se quede solo en humo. ¿Ustedes creen que todavía tienen chispa o ya se les acabó el hielo?