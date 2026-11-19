Espectáculos

Nuestra querida Cazzu estuvo de visita en Guate el pasado fin de semana y, lo que de verdad nos voló la cabeza fue la sorpresa que se cargó al momento de irse. ¿Se imaginan a quién cacharon con ella en el Aeropuerto Internacional La Aurora? ¡Nada más y nada menos que a su hija Inti!

Una fan, bien pilas, logró grabar el momento justo cuando Cazzu andaba caminando por el aeropuerto, acompañada de su equipo de trabajo. Pero el ojo de águila de la mara notó un detalle clave: ¡la pequeña Inti también estaba ahí! Esto confirma que la bichita, fruto de la relación de Cazzu con el cantante mexicano Christian Nodal, también acompañó a su mamá durante su visita a Guatemala, ¡qué buena onda!

Y hablando de buena onda, la artista se portó de lo más cordial y amable con la fan que la saludó. Se ve que hasta lejos de los escenarios, Cazzu es un amor de persona, ¿o no?

Este chismecito puso a la mara de TikTok en modo detective, y es que desde que Inti nació en septiembre de 2023, la curiosidad por ella no ha bajado. Ahora se sabe que la pequeña también estuvo en territorio guatemalteco durante el viaje de su madre. ¡A ver si para la próxima Cazzu nos regala una foto con la Inti en un lugar bien icónico de acá!