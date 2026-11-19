Espectáculos

Luke Evans, el mero mero actor que ha triunfado en Hollywood y los musicales, no solo tiene una carrera envidiable, sino que también es empresario con su propia marca de ropa interior y bañadores. Por eso, ¡mantenerse en forma no es solo un gusto, sino una necesidad! Y si creíamos que las vacaciones eran solo para relajar, este patojo nos demuestra que no.

Resulta que Evans, de 47 años, se fue a Tailandia con su pareja, el modelo español Fran Tomás, y en lugar de solo tirarse en la playa, ¡se pusieron a entrenar a lo bestia! El objetivo: lucir palmito, como debe ser. Lo más chilero es que se metieron a un gimnasio en medio de la selva para una rutina en pareja, ¡mucho más divertido que el gym de siempre!

Según contó Luke, los gimnasios en la jungla siempre son divertidos, y en un video se le ve haciendo monkey bars, flexiones y dominadas como si nada. Pero la cosa se puso más fregada con los baños de hielo: después de tres intentos, solo consiguió aguantar 50 segundos, ¡y eso que era su primera vez! ¡Ni modo, Luke, esas cosas son para valientes! Eso sí, admitió que estar en un baño de hielo rodeado de plantas y árboles tropicales es algo realmente genial. Ahí sí que su pareja, Fran, le dio la lección, porque lo hizo mucho mejor.

Para Evans, el ejercicio es ley: asegura que siempre entrena, incluso cuando no está trabajando en nada, y que nunca se arrepiente de entrenar, sino de no ir. Así que, ya sea para un papel o solo por el gusto, él no le baja. Dice que le cuadra hacer circuitos para trabajar los músculos y siempre varía sus rutinas, mezclando pesas con ejercicios de peso corporal. Una filosofía de vida que le tiene con ese cuerpazo de envidia. ¡Quién fuera Fran Tomás para aguantar más en el agua helada!