Espectáculos

Paola Dalay no se quedó callada ante las declaraciones de Juan José Origel, mejor conocido como ‘Pepillo’, quien aseguró que la joven y la actriz Victoria Ruffo mantenían una mala relación. A través de sus historias de Instagram, la creadora de contenido negó rotundamente que haya existido algún pleito con su exnuera y calificó de falsas las afirmaciones del periodista.

En su respuesta, Dalay cuestionó la seguridad con la que Origel lanzó sus comentarios, escribiendo: “Cuanta seguridad la de este señor para afirmar algo totalmente falso. Me encantaría saber cuáles son sus fuentes o quien le contó esa historia”.

El chisme de los regalitos

Todo este relajo empezó durante una transmisión del programa Con Permiso, donde ‘Pepillo’ Origel detalló un supuesto conflicto centrado en la ropa y accesorios de Tessa, la hija de Paola y José Eduardo Derbez. Según el periodista, en una plática con Martha Figueroa, contó que Victoria Ruffo le preguntó a Paola por qué no le ponía a la niña las cosas que ella le regalaba.

Origel relató que la actriz le compraba todo tipo de detalles a su nieta, desde vestiditos, aretitos y pulseras, porque era su adoración, pero que supuestamente nunca vio que la niña usara nada de eso, ni siquiera un suétercito de los que le había dado. El periodista aseguró que la joven de 24 años simplemente le daba largas al tema.

Teorías sobre la ruptura

Para ponerle más picante a la historia, el excolaborador del programa Hoy señaló, a modo de broma, que Victoria Ruffo era “la más feliz” con la separación de José Eduardo y Paola. Según esta teoría, la actriz y la influencer nunca se llevaron bien,

Aunque Juan José Origel fue quien destapó este supuesto pleito recientemente, la duda sobre la mala relación entre ambas ya se había sembrado desde hace años, por lo que no es la primera vez que surgen estos rumores.

Nuevos comienzos

Este drama llega justo cuando Paola Dalay y José Eduardo Derbez parecen haber pasado página tras siete años de relación sentimental. Ambos han dejado ver que están listos para rehacer sus vidas amorosas, aunque el motivo exacto de su ruptura sigue siendo un misterio, a pesar de que hace dos años dieron la bienvenida a su hija Tessa.

Actualmente, parece que el amor ha vuelto a tocar sus puertas con personas distintas. Se menciona que Paola Dalay estaría dándole una oportunidad al futbolista César Romo, mientras que José Eduardo Derbez estaría haciendo lo mismo con la DJ Mariana Bo.