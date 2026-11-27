Espectáculos

Cazzu acaba de soltar el registro completo de su versión en vivo de “Quién va a cantar”, un clásico de Rubén Rada. La grabación se hizo durante su presentación en el Antel Arena de Montevideo, Uruguay. Aunque la argentina ya había dejado a todo el mundo sorprendido al meter esta canción en su repertorio de “Latinaje”, ahora finalmente compartió el video donde le da una identidad totalmente nueva a una de las composiciones más queridas de la música uruguaya.

Rubén Rada fue un músico, cantante, compositor, percusionista y actor uruguayo que se volvió una figura influyente al mezclar el candombe con rock, soul, jazz y funk. Para Cazzu, interpretar este tema tiene un peso emocional fuerte, porque contó que Rada la había invitado a participar en un proyecto musical. Según ella, cantar una canción suya era un enorme halago. Aunque ese encuentro musicalmente no se pudo concretar, el homenaje quedó grabado en el escenario con una versión que celebra el legado del referente rioplatense.

El regreso visual de The Beatles

Por otro lado, The Beatles estrenaron el videoclip de “In My Life”, una de las piezas más emblemáticas de su historia, que esta vez rinde tributo a Liverpool, la ciudad donde nació la banda en la década del sesenta. La producción audiovisual está protagonizada por Owen Cooper, un actor británico que se hizo conocido por la miniserie de Netflix “Adolescencia”, y contó con la dirección de Jessica Swale e Irina Alexiu.

El video nos cuenta una historia de amor y vínculos familiares que empieza con un encuentro fortuito en un parque de Liverpool en la década del cuarenta. Todo el relato tiene como hilo conductor un ukelele que pasa de generación en generación, simbolizando cómo la música une a las personas. El cortometraje hace un recorrido desde los años de la posguerra hasta la actualidad, mostrando lugares icónicos como la catedral anglicana, las orillas del río Mersey, Strawberry Field y el Royal Albert Dock.

Además, el video tiene guiños directos para los fans: hay un homenaje a la portada de “Abbey Road” de 1969 y recrean la caída de George Harrison que se ve al inicio de la película “A Hard Day’s Night” de 1964. Este lanzamiento llega justo con la publicación de una edición especial y ampliada de “Rubber Soul”, el álbum de diciembre de 1965 que cambió la evolución artística de John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr. Esta reedición trae mezclas nuevas de Giles Martin y Sam Okell, además de versiones preliminares y registros inéditos de las sesiones.

Planes a futuro y nuevos videos

Apple Corps está lanzando varias iniciativas para revitalizar el legado de la banda. Para el 2028 tienen prevista la inauguración de una nueva sede del museo The Beatles Story en Liverpool. También quieren convertir la torre St Johns Beacon en una atracción turística inspirada en “Yellow Submarine” y abrir al público, en 2027, el edificio de Savile Row en Londres, lugar donde ocurrió la última actuación pública del grupo el 30 de enero de 1969.

En otro mood, Santiago Motorizado presentó el video oficial de “Jazmín chino”, canción original de 107 Faunos que es parte de su álbum debut solista “El Retorno”, lanzado en 2025. El video, dirigido por Andrés Capasso y producido por Bohemian Groove, pone a Santiago y a Gato, cantante de 107 Faunos, dentro de una sala de cine. Mientras pasan películas como “Tonto y Retonto”, “Superbad”, “El Día de la Marmota”, “Top Secret!” y “Silvia Prieto”, ellos tienen diálogos peculiares sobre temas que nos afectan a todos.

Este estreno ocurrió pocos días antes de su show de despedida de “El Retorno” en Buenos Aires. Después de girar por Japón, Australia, México y Europa, Santiago Motorizado se presentará el viernes 4 de diciembre en el Deseo Club, en la Avenida Chorroarín 1040 de CABA.

El encuentro de Dyango y Eugenia Quevedo

Finalmente, Dyango se unió a Eugenia Quevedo, voz referente de la música popular cordobesa, para lanzar una nueva versión de “El Mundo”. El tema volvió a la vida gracias a una presentación conjunta que hicieron el 29 de octubre en el show de Salta, donde dejaron al público sorprendido y generaron gran repercusión en redes. Con las imágenes de ese concierto armaron el video oficial para que todos puedan revivir el momento.

Este proyecto se llama “Su Amigo Dyango” y es el segundo capítulo de una saga. Al igual que el Volumen 1, incluye versiones de sus clásicos con artistas invitados como Lucas Sugo, Américo, Chili Fernández, Destino San Javier, Campedrinos y Ricardo Mollo.

¿Cuál de estos estrenos ponemos en repeat primero?