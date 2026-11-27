Espectáculos

Ricardo Arjona dejó a sus fans emocionados durante su concierto en la ciudad de Chihuahua. El cantante recibió la sorpresa de un sombrero blanco en medio del show y, sin pensarlo dos veces, se quitó el que traía puesto para estrenar el regalo ahí mismo.

Se le veía súper feliz con el detalle y decidió seguir la presentación con el sombrero chihuahuense puesto. Le queda bien el look regional, ¿o no?

¿Ustedes qué dicen, le pega el estilo vaquero al chapín?