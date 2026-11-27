Famosos

El ballet folclórico del Inguat, tal como se conocía, ha dejado de existir. Harris Whitbeck, director general del Instituto Guatemalteco de Turismo, confirmó que la institución decidió renovar la agrupación y abrir un proceso de audiciones para refrescar el contenido de su repertorio y revisar el talento disponible.

Para el Inguat, este cambio era necesario porque algunas piezas del repertorio anterior ya no eran pertinentes desde el punto de vista cultural. El objetivo ahora es contar con una agrupación de danza que refleje la diversidad cultural de Guatemala y que tenga un repertorio alineado a la evolución de la sociedad en temas de género, folclorización y apropiación cultural.

Un enfoque intercultural y contemporáneo

La nueva apuesta busca celebrar la autenticidad de las expresiones culturales del país. El director Whitbeck destacó que el repertorio actual es entretenido y posee una profundidad cultural evidente. A diferencia de antes, el espectáculo ahora integra expresiones de danza de agrupaciones de todo el país, incluyendo grupos indígenas y garífunas que anteriormente eran representados, pero que ahora forman parte integral de la presentación.

Ana Luz Castillo, coordinadora de la agrupación, explicó que el proyecto se basa en la interculturalidad y la creación contemporánea. Según Castillo, se busca una salvaguardia dinámica del patrimonio cultural inmaterial a través de la danza, promoviendo encuentros significativos entre los artistas, las comunidades y los visitantes, todo bajo principios de justicia en la distribución del valor y sostenibilidad.

La coordinadora subrayó que la danza sirve para articular la memoria, los saberes ancestrales y la creación escénica contemporánea. Esto se logra mediante procesos de diálogo intercultural y una descentralización territorial que respeta los derechos culturales, con el fin de generar experiencias transformadoras que impulsen el turismo sostenible en Guatemala.

El proceso de selección y el debut

La agrupación actual está compuesta por 12 integrantes. Estos artistas fueron seleccionados mediante un proceso de audiciones que se llevó a cabo durante cuatro días en abril de 2026. La elección no fue al azar, sino que estuvo a cargo de un comité creativo formado por profesionales de la danza, quienes se basaron en un perfil específico que buscaba diversidad en la formación profesional de los bailarines.

El espectáculo de debut se titula Guatemala en movimiento y está basado en El camino del tiempo. Ana Luz Castillo detalló que lo que se verá en el escenario es el resultado de colaboraciones realizadas este año con diversos grupos artísticos, coreógrafas, músicos y agrupaciones de distintos territorios, combinando danzas del repertorio clásico del Inguat con nuevas creaciones.

Para quienes quieran asistir, el evento cuenta con cupo limitado. Los boletos deben recogerse del 25 al 27 de noviembre de 2026, en un horario de 8 a 16 horas.