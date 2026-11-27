Espectáculos

Si tenés el sueño de llevar la banda de Guatemala en la cintura, poné atención porque Miss Guatemala Contest 2027 ya abrió oficialmente su convocatoria. La plataforma está buscando a guatemaltecas que quieran representar al país en concursos internacionales de belleza, donde puedan presumir el talento y la cultura nacional ante el mundo entero.

Los títulos que están en juego

Para esta edición de 2027, la organización no se anda con juegos y va a otorgar siete títulos nacionales. Las aspirantes pueden ir tras la corona de Miss World, Miss International, Miss Grand International, Miss Supranational, Miss Cosmo, Miss Charm y Miss Earth.

Ojo que no todos los títulos son iguales, ya que los primeros cuatro mencionados forman parte del Grand Slam de la belleza. Este es el grupito selecto de concursos internacionales que tienen la trayectoria y el reconocimiento más fuerte en el mundo de los reinados.

Más que una corona: crecimiento y preparación

La idea de participar no es solo salir bonita en la foto. Las candidatas que entren al proceso tendrán la oportunidad de desarrollar sus habilidades y fortalecer su preparación para convertirse en embajadoras de Guatemala. La organización busca mujeres que quieran vivir una experiencia de crecimiento tanto personal como profesional, donde puedan demostrar su determinación, sus valores y, por supuesto, su belleza y talento.

Para lograr que las chicas se desenvuelvan bien en escenarios nacionales y cuando les toque viajar al extranjero, el certamen las acompaña dándoles herramientas y preparación en diferentes áreas. Básicamente, las pulen para que lleguen listas a competir al más alto nivel.

¿Cómo entrar al ruedo?

Si sentís que vos sos la indicada, tenés que ir al sitio web oficial de Miss Guatemala Contest, donde ya está disponible el formulario de postulación. Ahí es donde empieza el proceso para intentar entrar en la selección nacional de 2027.

No solo buscan reinas

La cosa no se queda solo en las candidatas. La convocatoria también está abierta para personas que quieran convertirse en directores departamentales. Es una oportunidad para quienes tengan el ojo para descubrir nuevos talentos y quieran impulsar a las representantes de su propia localidad dentro de esta plataforma.

Los interesados en este puesto de director pueden pedir más información comunicándose directamente con la organización a través del WhatsApp 3657-5110.

Un poco de contexto

Miss Guatemala Contest no es nuevo en el mapa; inició hace ocho años impulsado por un grupo de empresarios guatemaltecos. Desde entonces, se ha posicionado como uno de los certámenes más importantes del país, enfocándose en promover la belleza integral y sacar el máximo potencial de la mujer guatemalteca para que destaque en competencias internacionales.

¿Se animan a inscribirse o les da nervios el escenario?