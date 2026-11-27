Espectáculos

Fer Villanueva, cantante y compositor guatemalteco, aterrizó en ‘Camisa 10’, el proyecto musical impulsado por el exfutbolista brasileño Ronaldinho Gaúcho que reúne a artistas de varios países. El artista tiene cuatro participaciones repartidas en los dos volúmenes del disco. En el primer volumen aparece en ‘Adicto a tu cuerpo’, junto a DJ Edderson, y en ‘2002’, donde comparte créditos con el cantante colombiano Lalo Ebratt.

Para el segundo volumen, Fer participa en ‘Sabor a Playa’ con el peruano Diego Val y en ‘Sala Bikini’ en colaboración con el DJ argentino IMA. La meta es darle más visibilidad al álbum y acercar las canciones al público a través de estas colaboraciones con artistas latinoamericanos.

La oportunidad llegó gracias a su hermana, quien trabaja en la industria audiovisual y tiene vínculos con equipos de producción y artistas. Ella fue quien le habló de la propuesta, aunque Fer confesó que al principio no estaba convencido de que fuera real. Después de varios acercamientos, el equipo presentó propuestas musicales y concretaron su participación. Uno de los retos más grandes para el guatemalteco fue trabajar bajo presión, considerando la cantidad de artistas reconocidos que forman parte del proyecto.

La historia con Lalo Ebratt es más detallada. Ambos ya se conocían de un campamento musical realizado en Guatemala, donde desarrollaron varias canciones. De ese trabajo salió ‘2002’, un tema de trap cuyo nombre hace referencia al año de nacimiento de Fer y a una etapa importante en la carrera futbolística de Ronaldinho.

Fer Villanueva tiene 24 años y lleva cerca de una década trabajando en la música. En su trayectoria ha logrado tres números uno en la radio de Guatemala y ha desarrollado su carrera en Estados Unidos, donde reside desde hace seis años. Para él, representar a su país en una producción internacional significa abrir espacios para que más personas conozcan la música guatemalteca.

El artista adelantó que ya prepara nuevos lanzamientos y colaboraciones para el próximo año, con la intención de llevar su propuesta a otros mercados. Finalmente, hizo la invitación a escuchar las canciones de ‘Camisa 10’ en las plataformas digitales para descubrir las colaboraciones del proyecto.