Espectáculos

Christian Nodal, el cantante y compositor mexicano conocido por su primer sencillo, decidió tomar medidas drásticas el lunes 23 de noviembre. En un movimiento rapidísimo que duró apenas 87 segundos, entre las 15:42 y las 15:43 horas, presentó seis solicitudes ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) para registrar su nombre artístico como marca, todas a su nombre.

Este movimiento fue coordinado por su abogado, Ian Sergio Ibarra Hernández, y busca proteger la identidad artística del músico en diversas áreas comerciales. El cantante quiere asegurar el uso de su nombre para conciertos, grabaciones, publicidad, ropa, publicaciones y transmisiones por internet. Lo más interesante es que Nodal declaró haber usado su marca por primera vez el 1 de noviembre de 2014, cuando tenía 15 años. Este dato es clave, ya que ocurrió casi un año y medio antes de que su padre iniciara el primer trámite para registrar el nombre de su hijo, y según la ley mexicana, el uso anterior e ininterrumpido de una marca puede ser motivo para anular un registro.

Una guerra de marcas en varias categorías

La disputa no es sencilla, porque el padre del cantante, Jesús Jaime González Terrazas, ya tiene terreno ganado. De las seis categorías que Christian quiere registrar, su papá ya posee la marca del nombre artístico en dos de ellas. Además, mantiene otras dos solicitudes en trámite con esa denominación y cuenta con otro registro en una quinta categoría. Algunos de estos registros del señor González Terrazas tienen vigencia hasta el año 2036.

Uno de los frentes más fuertes es la clase 9, donde Christian pretende comercializar discos, música descargable, archivos de video, podcasts, aplicaciones y hasta fundas para celulares. El problema es que su padre ya registró la marca en esta categoría: la solicitó el 31 de octubre de 2025 y el IMPI se la concedió el 7 de abril de este año.

En la clase 35, que abarca publicidad y gestión de negocios comerciales, Nodal busca proteger su nombre para el marketing de influencers, la gestión empresarial de artistas y la venta de contenidos audiovisuales por internet. También incluyó la comercialización de ropa, calzado, sombreros y artículos promocionales, conocidos como merchandising. En esta misma categoría, su padre obtuvo un registro el 11 de febrero de este año.

Detalles de la batalla legal y el IMPI

La pelea se extiende también a la clase 16, donde el sonorense quiere registrar su nombre para carteles, fotografías, libros, revistas, partituras, cancioneros, boletos y tarjetas coleccionables. Precisamente en esta categoría, su padre solicitó la marca el 30 de septiembre. Como respuesta, el abogado de Nodal presentó una oposición de 128 páginas el 9 de noviembre, argumentando que el público identifica al cantante por ese nombre y que lo ha usado de manera continua desde 2016.

Por otro lado, en la clase 25, Nodal busca proteger su nombre para camisetas, chamarras, sombreros, botas, cinturones, pijamas y ropa para bebés. Sin embargo, existen registros a nombre de González Terrazas en esta categoría, específicamente la marca "NODAL" y diseño, solicitada el 15 de junio de 2023, con vigencia hasta mayo de 2034.

Finalmente, está la clase 41, que es el núcleo de su profesión. Aquí, Christian busca proteger la organización de conciertos, producción de espectáculos, composición y edición musical, videos, clubes de fans y servicios de taquilla. El 7 de mayo de este año, su padre solicitó la marca para actuaciones musicales en vivo, televisadas y grabadas, declarando como fecha de primer uso el 13 de abril de 2016, es decir, casi un año y medio después de la fecha que Christian consignó en sus trámites.

Impedimentos y respuestas

El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial ya ha señalado algunos problemas en un oficio del 24 de agosto. Primero, mencionó un impedimento legal debido a una solicitud de otra marca con diseño que el hijo presentó tres días antes que la del padre, considerando que el signo solicitado por González Terrazas era semejante y podía causar confusión en servicios similares. El segundo impedimento es una marca que ambos comparten desde 2024 para servicios de restaurantes y bares.

Ante esto, la abogada del padre, Elsa del Carmen Lugo Torres, respondió el 7 de octubre sosteniendo que González Terrazas es el único dueño y titular de ambas denominaciones. Lugo Torres argumentó que la solicitud previa del cantante se refería en realidad a un logotipo y que el registro compartido de restaurantes y bares protege servicios distintos a los que su cliente pretendía registrar.