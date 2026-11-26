¿Qué ocurre cuando una pasarela de moda y un concierto en vivo se integran en un mismo espectáculo? Eso es MadWalk, creado por MAD TV en Atenas en 2011. El lunes 23 de noviembre de 2026, el evento regresó para celebrar su 16.ª edición.

El concepto es único: cada diseñador de moda hace dupla con un artista musical. Mientras la colección se exhibe sobre la pasarela, el artista canta en directo, en el mismo escenario y exactamente al mismo tiempo. Cada colaboración se prepara de manera exclusiva para esta fecha, con arreglos inéditos, mashups y covers que no vas a escuchar en ningún otro lugar.

Hoy por hoy, MadWalk es la noche más grande de la moda y la música de Grecia: con boletos agotados en el Tae Kwon Do indoor arena en Atenas, un especial transmitido en la televisión nacional y un casting abierto de modelos que superó las 3,500 inscripciones.

La temática de este año fue «We are all made of stars».

Uno de los momentos más destacados de la velada fue el LEGO Daisy Dress: un vestido de alta costura elaborado con 12,000 piezas de LEGO y 790 flores colocadas una por una de forma manual. Creado por la diseñadora Nora Sarman en conjunto con el LEGO Certified Professional Balázs Doczy, se presentó en Grecia de manera exclusiva en MadWalk, lucido por la presentadora de la noche, Vicky Kaya.

El glamour clásico del viejo Hollywood se hizo sentir con un mashup en vivo de Beyoncé: la cantante LILA fusionó temas de Beyoncé con «Prisencolinensinainciusol» de Adriano Celentano para la colección de flecos, plumas y rosetones de organza de Celia Kritharioti.

El gran cierre estuvo a cargo de la estrella de Eurovision Eleni Foureira, justo antes de que el recinto quedara cubierto por completo bajo una lluvia de confeti.

MadWalk. Donde la moda se encuentra con la música.