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Miley Cyrus se casó con Maxx Morando el sábado 21 de noviembre y, para cerrar con broche de oro, el lunes 23 de noviembre celebró sus 34 años. El festejo no terminó ahí, porque su papá, Billy Ray Cyrus, decidió abrir su carrete de fotos y presumir el orgullo que siente por la artista.

El cantante compartió imágenes de la boda y guardó una de las fotos más tiernas para el final. Escribió que su niña se casó con el amor de su vida y que no hay palabras para describir lo bonito que fue tener a toda su familia reunida en una misma sala, unida por el amor.

La verdad es que ver a un papá así de emocionado siempre nos llega, y más cuando se trata de una pareja que se ve tan feliz. ¡Qué lindo que la familia esté unida en los momentos más importantes!