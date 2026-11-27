Espectáculos

Rels B confirmó que regresará a Guatemala como parte de su gira internacional “Flakk Tour 2027”. La presentación en Ciudad de Guatemala está programada para el 7 de octubre de 2027, detalle que el cantante compartió a través de sus redes sociales.

El anuncio llegó mediante una fotografía en su cuenta oficial de Instagram, donde el intérprete de «A mí» mostró una pizarra con las fechas y destinos escritos a mano. En este calendario, Guatemala aparece como una de las paradas en Centroamérica, junto con Costa Rica. El recorrido completo por España y Latinoamérica se llevará a cabo entre mayo y diciembre del próximo año.

La publicación causó bastante ruido entre sus seguidores, no solo por la cantidad de conciertos programados en distintos países, sino porque algunas fechas ya aparecen como agotadas.

Además de los anuncios de los shows, el artista aprovechó el espacio para pedir ayuda a sus fans con recomendaciones locales. “Esta gira quiero que me recomendéis lugares para comer, miradores chulos, quiero disfrutarla al 100 y estoy dejando muchos descansos enmedio para ir con calma y poder hacer planes”, escribió Rels B. Con este mensaje, dejó claro que su idea es aprovechar los días libres entre presentaciones para conocer bien los lugares que visite.

De momento, el anuncio se limita a la fecha y la ciudad; los fans guatemaltecos todavía están pendientes de que se revelen los detalles sobre los precios, las localidades y la venta de las entradas.

Ojalá que el hombre sí reciba buenas recomendaciones de comida, porque si no, el tour empieza mal.