Espectáculos

Con la llegada de las fiestas empiezan los 30 días de maratones diarios de películas navideñas, una de las temáticas que más busca la gente para relajarse frente a la pantalla antes de cerrar el 2026. En Netflix Argentina, tres de estas producciones ya se colaron en el Top 10 de lo más visto, aunque una de ellas no es original de la plataforma ni se estrenó este año.

Aquí les dejamos las opciones que tiene el catálogo para entrar en modo Navidad:

Cómo proteger a una estrella (2026)

Esta comedia romántica nos trae la historia de una guardaespaldas muy eficaz que tiene la misión de cuidar a una estrella de cine de acción. Pronto saltan las chispas, los secretos salen a la luz y las Navidades se complican. Tiene una duración de una hora y 49 minutos.

El Grinch (2018)

Un clásico que no falta. En esta comedia infantil vemos a un gruñón malvado planeando robarle la Navidad a toda la alegre ciudad de Villa-Quién. Sin embargo, todo podría cambiar gracias a que una niña muy generosa intenta hacer que cambie de opinión. La película dura una hora y 25 minutos.

El intercambio navideño (2026)

Para quienes aman los enredos, esta comedia romántica sigue a una joven citadina que trabaja muchísimo pero que también ama divertirse. Buscando un cambio de aire, decide intercambiar vidas con su hermana, que es mucho más hogareña, justo en Navidad. Como era de esperarse, este cambio desata un caos inesperado. Dura una hora y 43 minutos.

La razón de estar contigo: Una Navidad perfecta (2026)

Si buscan algo más emotivo, este drama que también es tragicomedia se centra en la familia Goss, quienes sufren una emergencia médica. Aquí es donde entra Winstead, el sabio perro de la casa, que decide hacer todo lo posible para mantener a sus humanos unidos antes de que llegue la Nochebuena. Tiene una duración de una hora y 41 minutos.

Góspel de Navidad (2026)

Este drama musical nos lleva a un barrio marginal de Nueva York. La trama sigue a un pastor que está pasando por una crisis y se muda con su familia al lugar, donde se pone la meta de rescatar una iglesia abandonada antes de que llegue la Navidad. La película dura una hora y 45 minutos.

Casi Navidad (2016)

Aquí tenemos una mezcla de comedia y drama. Los hijos regresan a casa por primera vez después de la muerte de su esposa para pasar juntos las fiestas. Porque aceptémoslo, no sería una Navidad completa sin un poco de drama familiar. Esta película dura una hora y 51 minutos y estará disponible a partir del 1 de diciembre.

Atrapada en las vacaciones (2026)

Para los fans de los bucles temporales, esta comedia romántica presenta a Mae, quien queda atrapada repitiendo sus vacaciones familiares. Para poder encontrar el futuro que realmente desea, Mae tiene que declararse al amor de toda su vida. Tiene una duración de una hora y 47 minutos y llega el 2 de diciembre.

Last Christmas: Otra oportunidad para amar (2019)

Para cerrar la lista, una comedia romántica donde conocemos a Kate. A pesar de que trabaja como elfina, ella no cree en la magia de la Navidad, pero todo cambia cuando conoce a Tom, quien le devuelve la esperanza a su vida. Dura una hora y 43 minutos y se podrá ver a partir del 11 de diciembre.

¿Cuál de todas estas van a poner primero en la lista para el maratón?