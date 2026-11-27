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Di WAV ya lanzó “Secuestro”, el segundo adelanto de su próximo álbum titulado Lo Que En El Alma Suena. El sencillo salió el 30 de octubre de 2026 y llega con una vibra mucho más irreverente, donde la artista utiliza el humor oscuro y la figura de una vampira como parte de su identidad visual.

La canción, escrita por Daniela Carpio, Felipe “Pipe” Ceballos y Marthin Chan, mezcla guitarras inquietas con cambios inesperados. Su energía se acerca al post-punk y busca explorar temas como la tensión, el deseo y esos impulsos que normalmente preferimos no mostrar. Para acompañar la música, Di WAV dirigió el videoclip oficial, el cual es una animación japonesa creada con apoyo de inteligencia artificial que combina misterio, sensualidad y cosas sobrenaturales.

Un universo entre el rock y la electrónica

Di WAV es la propuesta de Daniela Carpio, una compositora, música y artista visual suizo-guatemalteca. Su estilo no se queda en un solo género, sino que navega entre el indie, la electrónica, el post-punk y el rock alternativo. Todo esto lo envuelve en una estética cinematográfica donde la fantasía, la oscuridad y las emociones humanas son las protagonistas.

Este nuevo proyecto, Lo Que En El Alma Suena, consta de 13 canciones y fue producido en Ciudad de México por el músico colombiano Felipe “Pipe” Ceballos, quien tiene experiencia trabajando con artistas como Chetes, León Larregui y Zoé. En esta producción, el rock recupera el protagonismo, aunque sin dejar de lado la experimentación que siempre ha marcado su camino.

Antes de “Secuestro”, la artista presentó “Nómada”, una canción que hablaba sobre la búsqueda de identidad, la libertad y el movimiento. Mientras que esa pieza abría la puerta a su nueva dirección musical, “Secuestro” lleva la propuesta a un terreno más intenso e impredecible.

Trayectoria y reconocimientos

La relación de Di WAV con México ha sido clave, ya que no solo ahí produjo su nuevo disco, sino que el país se ha vuelto un espacio fundamental para su crecimiento creativo y sus colaboraciones musicales.

En su historial discográfico tiene los EP conceptuales Despierta (2021) y Masoquista (2019). También lanzó SURREAL en 2024, un álbum producido por Marthin Chan y Reuven Amiel, quienes cuentan con nominaciones a los Latin Grammy y Grammy.

En Guatemala, su trabajo como compositora ha sido premiado. En 2023 ganó el premio a Mejor Canción Rock con el tema “Ataúd” y en 2024 repitió el logro con “Singular”. Además, fue distinguida como Autora del Año en los Premios Estela un año después. También se le reconoce por su vínculo con la comunidad LGBTIQ+ en Guatemala.

Escenarios y visión artística

La artista ha llevado su música a lugares diversos, desde el Teatro Lux y el Empire Music Festival hasta The Bowery Electric en Nueva York y las sesiones de SOFAR SOUNDS en Miami. Todo esto mientras defiende una identidad propia que no se ajusta a las fórmulas típicas de la industria musical.

Su música es un reflejo de contradicciones y experiencias personales sobre las relaciones humanas, donde conviven la fuerza con la vulnerabilidad y el romanticismo con la oscuridad. Con Lo Que En El Alma Suena, busca ampliar esos horizontes para acompañar una nueva etapa de su vida y su desarrollo como compositora.

Durante los próximos meses, Di WAV seguirá compartiendo materiales audiovisuales, música y presentaciones en vivo mientras se prepara para el lanzamiento completo del disco. Recientemente, la artista conversó con Radio Mexiquense sobre su trayectoria y el universo sonoro que ha construido.

¿Será que la vampira se vuelve el sello oficial de esta nueva era musical?