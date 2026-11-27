Espectáculos

Francisca Lachapel, la presentadora de televisión y ex Nuestra Belleza Latina 2015, confirmó que está esperando a su cuarto bebé. La noticia la dio a conocer el lunes 24 de noviembre durante la transmisión en vivo de su programa.

Durante el anuncio en el set, la comunicadora hizo un redoble de tambores con sus manos y se puso de pie para mostrar su barriga a las cámaras, aunque llevaba un vestido holgado. El anuncio provocó que sus compañeros de trabajo la abrazaran y la felicitaran. Alan Tacher, quien es padre de cinco hijos, bromeó con ella diciéndole: “Ya me estás alcanzando, estás siguiendo mi ejemplo”.

Francisca confirmó la noticia en un video publicado en la cuenta de Instagram del matutino, comentando que el secreto ya estaba afuera y que todo el mundo sabía que esperaba a su cuarto bebé. Al final del video, lanzó una pregunta a sus seguidores para saber si piensan que será niña o niño.

La presentadora y su esposo, Francesco Zampogna, se encuentran entusiasmados por la llegada de este nuevo integrante. Este anuncio ocurre a más de un año de haber recibido a la primera niña de la familia, Raffaella Eleanor.

Francisca compartió cómo reaccionaron sus tres hijos mayores ante la noticia: Gennaro, quien nació en julio de 2021; Franco, nacido en febrero de 2024; y Raffaella, nacida en julio de 2025. Sobre Gennaro, que tiene cinco años y es el mayor, la conductora comentó entre risas que al pobre le ha llegado uno cada año. Según relató, la primera reacción del niño fue de incredulidad, preguntando: “¿Qué, mamá? ¿Otro?”.

Sin embargo, Francisca aseguró que Gennaro ahora está contento, ve la llegada del bebé como una bendición y se ha entusiasmado con la idea de ser el hermano mayor de tres. El niño ya ha propuesto nombres para el nuevo integrante; la presentadora contó que él está muy claro en que sería varón y que, si es así, le quiere poner Ryan. En el caso de que sea una niña, mencionó que el otro día propuso el nombre de Sofía.

¿Sera que se cumple el deseo de Gennaro y llega otro varón a la familia o nos sorprende con una niña?