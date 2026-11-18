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¡Agarren sus pelucas, porque la noticia del día es que Anne Hathaway, sí, la mismísima protagonista de El diablo viste a la moda, ya es mamá por tercera vez! La sorpresa saltó luego de que TMZ difundiera imágenes de ella en Nueva York con el pequeño.

En las fotos, se le ve súper casual, con ropa casual, un abrigo largo, gorra y gafas oscuras. Lo más tierno es que llevaba al bebé en un portabebés, como cualquier mamá en la calle. ¿Quién iba a pensar que después de Jonathan, de diez años, y Jack, quien nació en noviembre de 2019, venía otro mini Hathaway a completar la familia?

Pero como es Anne y su esposo Adam Shulman, la cosa es tan discreta que ni sabemos cuándo nació el bebé, si es niño o niña, ¡y mucho menos el nombre que eligieron! Hathaway confirmó que estaba embarazada el 19 de junio con un video emotivo en Instagram, donde mostró su baby bump con un vestido blanco y escribió: "x Baby, I’m yours x". ¡Pura emoción en ese entonces, y ahora pura intriga con este nuevo integrante que no vimos venir! ¿Será que nos tiene otra sorpresa guardada para el nombre? ¡Ya queremos saberlo todo!