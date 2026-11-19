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¡Pilas vos! Resulta que "El Cantante", esa rola icónica que todos hemos cantado a todo pulmón con Héctor Lavoe, ¡estuvo a un pelito de no ser de él! Sí, así como lo lees, la joya la escribió el maestro Rubén Blades, un cantautor panameño que conocemos por sus letras profundas, pero ¡originalmente no era para el "Cantante de los Cantantes"! Imaginate el giro del destino, vos.

Blades, con su estilo inconfundible, tenía la idea de grabar la canción él solito o, incluso, junto al grande Willie Colón, un músico de salsa estadounidense que es una leyenda. Para Blades, esta composición era como su propia tarjeta de presentación artística, ¡un hitazo personal que quería reservar para su repertorio! Pero la vida da muchas vueltas y, en 1978, cuando Colón estaba produciendo el álbum "Comedia" para Lavoe, le preguntó a Rubén si tenía algún tema guardado que pudiera servir. Y ahí empezó todo el chismecito.

El mismísimo Rubén lo confesó durante un conversatorio, contándonos la historia detrás de este clásico: no tenía intención de dársela a Héctor, ni siquiera se le había ocurrido. Pero Colón, que era un visionario, cuando escuchó sobre la composición, le comunicó a Blades que esa rola no era para ellos, ¡era para Héctor Lavoe! El cantante de salsa puertorriqueño estaba pasando por un período difícil en su vida, una situación personal que, aunque no era ampliamente conocida por el público, era un factor clave.

Blades contó que, al principio, quería conservar la canción porque la consideraba una especie de tarjeta de presentación artística. Sin embargo, después de reflexionar sobre la propuesta de Colón y las circunstancias que enfrentaba Lavoe, ¡cambió de opinión! "Gracias a Dios no fui egoísta", manifestó Blades, reconociendo que entregar la composición fue una buena decisión. Y es que, siendo honestos, ¿quién le hubiera podido dar esa chispa?

El compositor también consideró que la situación de Héctor en ese momento le daba a la canción una urgencia y una honestidad que él no le hubiera podido dar. Blades sostuvo que Lavoe logró una interpretación superior a la que él mismo habría conseguido, precisamente porque estaba viviendo una crisis que conectaba directamente con el sentimiento profundo de la letra. ¡Un maestro de la conexión emocional!

Así fue como "El Cantante" no solo se convirtió en una de las canciones más emblemáticas de Héctor Lavoe, sino que también lo consolidó con el apodo de "Cantante de los Cantantes", un título que se ganó a pulso. La canción es tan legendaria que hasta la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos la seleccionó para ingresar a su prestigioso Registro Nacional de Grabaciones. Y para que veas el poder que tiene hasta el día de hoy, solo en Spotify ya suma más de 145 millones de reproducciones. Además, el 4 de noviembre del 2008, la Recording Industry Association of America (RIAA) le dio la Certificación de Oro. ¡Un verdadero trancazo de éxito que casi no ve la luz con Lavoe! ¿Te imaginás un mundo sin esa versión?