Espectáculos

¡Atención, pipopes! Parece que José Eduardo Derbez ya le está dando vuelta a la página y el chismecito de su vida amorosa nos tiene con los ojos como platos. Después de que la influencer Paola Dalay confirmara que se está dando una nueva oportunidad en el amor con un joven futbolista, ahora los reflectores apuntan a José Eduardo y la DJ Mariana Bo.

Aunque el actor aún no suelta prenda oficialmente, un detalle que se le escapó ha hecho que las especulaciones se disparen como cohete. Y la verdad, ¿quién lo culpa? La química que se les ve es innegable. Por su parte, la Mariana Bo tampoco se queda atrás y ya dejó claro que ¡no le hace feo a la idea de un noviazgo con el intérprete!

En los últimos días, estos dos han estado más pegados que calcomanía en redes sociales, con José Eduardo compartiendo historias en Instagram donde se les ve juntos de fiesta en fiesta. Pero lo que más llamó la atención fue que ¡hasta se fueron a un campo de tiro! ¡Un campo de tiro, mara! Esa era una de las actividades que él disfrutaba un montón con la Paola. ¿Coincidencia o indirecta bien directa? Aquí el drama está servido en bandeja de plata.

¿Será que estamos a punto de ver un nuevo amor florecer en el mundo de los famosos? ¡Ojalá que sí! Porque, seamos honestos, a nadie le cae mal un buen romance para comentar en el grupo de WhatsApp. ¿Qué creen ustedes, será el inicio de algo serio o solo un fugaz romance de los que tanto nos gustan?