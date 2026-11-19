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¡Qué onda con el drama familiar de Christian Nodal! El pleito entre el cantante y su papá, Jesús Jaime González Terrazas, suma un nuevo episodio, esta vez ante el IMPI.

Resulta que Nodal, el cantante y compositor mexicano, metió una oposición formal el pasado 9 de noviembre ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI). ¿El motivo? Quiere frenar que su papá registre de nuevo la marca CHRISTIAN NODAL.

La solicitud del papá, identificada con el expediente 3714831, fue presentada el 30 de septiembre y contempla la clase 16, que incluye productos impresos, fotografías y artículos de papelería.

A través de su abogado Ian Sergio Ibarra Hernández, Nodal argumenta que su padre no es la persona cuyo nombre artístico se quiere registrar y que, para colmo, no tiene su consentimiento. ¡Lógico! Nadie en su sano juicio permitiría algo así.

Es clave entender que esto es solo una oposición administrativa, no es que ya esté resuelto. El IMPI aún tiene que analizar todo y ver quién tiene la razón. Así que el nuevo registro sigue en el limbo.

Un historial de clavos familiares

Este pleito no es nuevo, ¡para nada! Los problemas por el nombre de Nodal vienen de años atrás. Su papá ya tiene varios registros relacionados con el nombre artístico de su hijo, algunos hechos cuando Christian todavía era menor de edad y apenas empezaba a sonar en la música. O sea, el drama tiene historia.

Actualmente, Jesús Jaime González Terrazas es titular de tres marcas relacionadas con el entretenimiento. Además, ambos comparten registros de bebidas y servicios de restaurantes y bares.

Un antecedente importante fue en 2024, cuando el IMPI hizo observaciones a la solicitud de una de esas marcas por posible confusión entre los consumidores y porque no se acreditó la autorización. Aunque al final se concedió, el equipo legal de Nodal espera que esto cuente en el proceso actual. La defensa de Nodal también quiere que el IMPI reconozca la notoriedad de la marca, con el argumento de una década de trayectoria. Para respaldarlo, presentó documentación sobre su carrera, su presencia en plataformas musicales y cifras de sus redes sociales.

La guerra por "El Forajido" también

Como si no fuera suficiente con el pleito con su papá, el cantante tiene otro frente legal. En abril de 2026 inició el trámite para registrar El Forajido, un nombre que ya usaba en sus proyectos. Grupo Forajido se opuso ante el IMPI, al considerar que se confunde con el nombre que usa la agrupación desde hace más de tres décadas. Además, el IMPI ya encontró otras marcas similares.

El IMPI aún debe resolver ambos asuntos.