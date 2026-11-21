Espectáculos

En solo unos días, el próximo martes 24 de noviembre, Fátima Bosch, nuestra Miss Universo 2025, se despedirá de su corona. ¡Ya toca pasar la estafeta! La 75ª edición del certamen se va a armar en San Juan, Puerto Rico, y no va a ser cualquier cosa. La transmisión en vivo por Telemundo nos tendrá a todos pegados a la pantalla, viendo cómo 116 candidatas le ponen el alma por llevarse esa corona tan codiciada. ¡Imagináte el nervio y el glamour concentrado!

Mientras Fátima ya está viviendo sus últimos momentos como reina, lo hace con el cariño a tope de sus compañeras y amigas. Entre ellas, la mismísima Lina Luaces, quien fue Miss Universe Cuba 2025, y que le dedicó un mensaje emotivo.

En sus Instagram Stories, Lina compartió una linda fotografía donde se le ve dándole un abrazo bien sincero a Fátima. Parece que la foto es del año pasado, de cuando las dos estaban en la concentración, poniéndole ganas a la preparación para el certamen. ¡Ahí nació una amistad!

¿Quién crees que sea la afortunada que se lleve la corona este año? ¡La cuenta regresiva ya empezó y el chisme está al rojo vivo!