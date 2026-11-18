Espectáculos

Hilary Swank, la actriz doblemente ganadora del Óscar, está embarazada otra vez a los 52 años y, ¡púchica!, no se quedó callada ante la ola de críticas que ha recibido. La estrella, que ya es mamá de mellizos, dijo que es hora de que el mundo “se ponga al día con los tiempos” porque la maternidad tardía se está volviendo normal.

La noticia de este nuevo embarazo llegó con un video que la propia Swank subió a su cuenta de Instagram. En el clip, se veía a ella y a su familia bailando con bengalas de luz adheridas a sus cuerpos, lo que dejaba ver su pancita. El texto que acompañaba la publicación era bien misterioso: “Mucha gente me ha preguntado en qué proyecto estoy trabajando ahora; este se estrena en diciembre”. Y, ¡agárrense!, tres años antes, en abril de 2023, Hilary y su esposo Philip Schneider, de 53 años, ya habían tenido a sus mellizos, una niña llamada Aya y un niño llamado Ohm.

¡Actualicemos el chip!

Fue durante una aparición en el programa This Morning donde Hilary Swank se desahogó. “¡Es hora de ponerse al día con los tiempos! Estamos tan avanzados en nuestro mundo, la gente vive mucho más tiempo y tantas mujeres quieren esperar hasta más adelante, que se está convirtiendo en algo bastante normal tener hijos más tarde”, sentenció. Y, ¡cabal!, ¿quién no quiere vivir la vida al máximo antes de lanzarse a la aventura de los pañales?

El secreto a voces y la emoción de los pequeños

Contó que logró guardar el secreto de su embarazo por varios meses, en parte gracias a la discreción de sus vecinos en la pequeña localidad donde vive. “Vivo en un pueblo muy pequeño. Es un pueblo donde crecí, y todos allí han sido muy respetuosos con mi privacidad y no se ha filtrado nada”, reveló Swank en octubre, en el pódcast Question Everything. Además, no tuvo que esconderse: siguió trabajando hasta las 17 semanas de embarazo, así que nadie en el set lo sabía.

Cuando le preguntaron por qué esperó tanto para anunciar la buena nueva, explicó que es una persona bastante privada y que no había razón para decir algo. Mientras tanto, sus otros hijos están ¡más que emocionados! Preguntan cuándo llega el bebé, ella les dice que para Navidad y cada mañana se despiertan preguntando si ya es Navidad. ¡Qué ternura!

Carrera vs. Maternidad: una decisión bendita

Hilary también se echó una reflexión sobre cómo ha logrado balancear su vida profesional con su sueño de ser mamá. Dijo en This Morning que se siente bendecida de ser actriz en activo, narradora de historias y mamá, y que su carrera era como un bebé al que quería dedicarse sin distracciones. Ahora, aseguró, tiene ambas cosas.

La estrella de Million Dollar Baby añadió que se despierta con gratitud ante la oportunidad. En declaraciones a People, dijo que siempre quiso ser madre y que muchas cosas lo impidieron antes. Y, ojo, también cree que la edad hace la diferencia: si hubiera tenido un hijo en sus veinte o treinta, sería una madre muy diferente a la de ahora.

Un solo bebé es mucho más fácil

Sobre su embarazo actual, Swank destacó las diferencias con el anterior: “Un solo bebé es mucho más fácil de llevar que los mellizos, lo debo decir”. Recordando el ajetreo con sus mellizos, comentó: Contó entre risas en This Morning que con los mellizos trabajó hasta tres semanas antes del tercer trimestre, con jornadas de 18 horas y dos dobles que no podían hacer horas extra, a diferencia de ella. ¡Qué chilero que se tome las cosas con humor!

Al final, su mensaje es claro: dijo en The Drew Barrymore Show que este era el momento adecuado para ella y que quedar embarazada no siempre ocurre en el plazo que uno se imagina. ¿Y ustedes, qué opinan de esto? ¿Creen que hay una edad "correcta" para ser mamá?