Espectáculos

Ricky Martin, el cantante, compositor y actor puertorriqueño, sorprendió a todos al confesar que su celebración de Acción de Gracias de este año viene con invitados muy, pero muy especiales: ¡los padres de las parejas de sus hijos mayores, Matteo y Valentino! El intérprete de "Livin' la Vida Loca" compartirá la mesa con quienes podrían llamarse los "suegros" de sus chicos.

Fue durante una entrevista con el programa "Despierta América", de Univision, donde Ricky soltó la bomba. Los mellizos Matteo y Valentino, que nacieron en agosto de 2008 y recién cumplieron dieciocho años, parecen tener la cosa seria. La reunión familiar está programada para el próximo jueves, veintiséis de noviembre, en Los Ángeles, California, y pinta para ser un evento de aquellos.

Ricky detalló que su mamá, Nereida Morales, será la encargada de la cocina. Además, no solo llegarán los "suegros", sino también familias desde Puerto Rico y Miami, que pasarán la fecha con ellos en Los Ángeles. Eso sí, el artista no soltó prenda sobre la identidad de las parejas de sus hijos ni dio detalles sobre sus familias, manteniendo el misterio de quiénes son los afortunados.

A diferencia de años anteriores, cuando solía pasar esta festividad en Puerto Rico, este año la familia Martin se traslada a California. Esta será la primera vez, según lo anunciado por el cantante, que comparte el Día de Acción de Gracias con los padres de las parejas de Matteo y Valentino. Ricky también es padre de Lucía y Renn, sus hijos menores.

Es que cuando los hijos ya cumplen dieciocho, la cosa se pone seria, ¿verdad? ¡Quién diría que Ricky Martin también tendría que pasar por la típica cena de presentación! ¿Te imaginas estar en esa mesa?