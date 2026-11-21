Espectáculos

¡Qué nivel de noche se vivió el viernes en Barcelona! El mismísimo Romeo Santos, nuestro “Rey de la Bachata”, se lució a lo grande al recibir el premio Global Icon en los prestigiosos 40 Music Awards. ¡Púchica, qué merecido!

Y para hacer la cosa aún más emocionante, el galardón le fue entregado por su colega Prince Royce, con quien anda de gira mundial. ¡Estos dos sí que saben cómo armar la fiesta juntos, dentro y fuera del escenario!

Pero lo que nos dejó con la boca abierta y un nudo en la garganta (de la emoción, claro) no fue solo el brilloteo del premio. Fue el discurso que se echó Romeo. ¡Tremendo caballero! En vez de solo recibir los aplausos y disfrutar de su momento de gloria, el artista aprovechó para darnos una lección de historia musical. Con una humildad que ya quisiéramos ver más seguido en otras estrellas, Romeo le rindió un homenaje de esos que erizan la piel a los verdaderos pioneros de la bachata, a esos que, con su talento, abrieron el camino para que él pudiera reinar.

Nos hizo un recorrido express por la cuna del género, mencionando a varios pioneros del género. Ahí les va la lista de honor que el ‘Rey’ nombró: Marino Pérez, José Manuel Calderón, Eladio Romero Santos, el inigualable Blas Durán y el “papá” Luis Segura. ¡Esos sí que son unos cracks! Y no se quedó ahí, también le dio las gracias a la generación que a él lo inspiró un montón, la que lo inspiró a él: Luis Vargas, Anthony Santos y Raulín Rodríguez. ¡Un gesto de gratitud que vale oro, de verdad!

Romeo recordó que, cuando la gente piensa en bachata, la relaciona con Aventura, con Prince Royce y con él, y dijo que quería hacer un tributo rapidito y dar un poquito de cátedra sobre un género que viene desde la República Dominicana. ¡Así se hace, pues! Celebrar el éxito propio, pero sin olvidar a los que lo hicieron posible.

Y por si fuera poco con el Global Icon, la noche fue una verdadera lluvia de éxitos para Romeo y Prince Royce. Su álbum en conjunto, “Better Late Than Never”, ¡se llevó el premio a Mejor Álbum Latino! Y como si eso no bastara, su temazo “Dardos”, que es parte de esa joya musical, fue reconocido como Mejor Canción Latina. ¡Doble triunfo para la dupla de oro!

Al final, Romeo Santos cerró su discurso con una dedicatoria que nos hizo sentir el orgullo dominicano hasta acá. “Que nunca muera nuestra historia, nuestro legado, nuestra cultura, y otra para la República Dominicana”, dijo. ¡Un cierre épico para una noche legendaria! ¿Quién más está listo para darle play a toda la discografía de estos pioneros después de este discurso tan chispudo?