Espectáculos

¡Atención, fans de Shakira! El chisme que andaba rodando por ahí sobre una posible reconciliación con su ex, Antonio de la Rúa, ¡resultó ser puro chamusque! Sí, ya sabemos que en el mundo del espectáculo la esperanza es lo último que se pierde, pero esta vez, tocó aceptar la realidad.

Los rumores se pusieron intensos después de que se comentara que los habían captado besándose por las calles de Barranquilla, ¡Pero para calmar las aguas y ponerle fin a las especulaciones, el publicista de la Reina del Pop Latino, Tomás Palacios, salió a desmentir todo. Y lo hizo en exclusiva, para que no nos quedara ninguna duda y pudiéramos dormir tranquilos.

Según Palacios, lo que une a Shakira y Antonio hoy por hoy es "estrictamente profesional". Así como lo leen, ¡nada de dramas románticos a la vista, aunque algunos suspiren por ello! Y para que no quedara ni una pizca de duda, el círculo cercano de la cantante confirmó que lo que realmente se ha intensificado entre ellos es "su relación laboral, no la romántica". O sea, el trabajo los une, y con eso nos tendremos que conformar.

Recordemos que Shakira y Antonio terminaron su relación hace más de 16 años, una historia que ya pasó a ser parte del baúl de los recuerdos. Así que por mucho que algunos quisieran un 'déjà vu' romántico de película, parece que ese guion no está en producción. Para los que soñaban con el regreso de esta pareja, parece que solo quedará la 'Monotonía'... de los negocios. ¿Qué dicen ustedes? ¿Les gusta este plot twist profesional?