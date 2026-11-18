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Este mes de noviembre, mientras ya pensamos en la cuenta regresiva para Navidad y en cómo cerramos el año, una nueva tendencia viral en redes sociales está poniendo a prueba a un montón de parejas. Hablamos de la famosa 'November Theory', o como le decimos acá, la teoría de noviembre, que de plano nos dice que este mes es súper importante para tomar decisiones en el amor.

Según esta teoría, que se ha vuelto internacional, noviembre funciona como el punto de quiebre para las relaciones. Hay quienes deciden dar el siguiente paso y formalizar el asunto, y otros que simplemente se dan cuenta que ya no quieren seguir juntos. ¡Ni más ni menos! Si estás en una 'situationship' —ya sabes, esa onda romántica que no tiene etiqueta ni compromiso, que no sabés si es noviazgo, ligue o qué onda—, noviembre es el momento perfecto para sentarse a hablar sobre si son exclusivos, qué esperan de la relación y qué planes tienen para el futuro. ¡Pilas!

¿Por qué noviembre se puso tan intenso?

La verdad es que hay varias razones por las que la 'November Theory' ha cobrado tanta fuerza. Una de las más obvias es que las fiestas decembrinas ya están a la vuelta de la esquina. ¡Imaginate el clavo de las reuniones familiares! Esas donde la tía preguntona ya te está viendo feo si llegás sin pareja o, peor aún, si llegás con un 'casi algo' que ni sabés cómo presentar. Las celebraciones navideñas, los viajes de fin de año y los planes para recibir el 2027 no son solo fechas bonitas; son un filtro, una especie de prueba de fuego donde uno de plano empieza a reconsiderar qué papel juega esa persona especial en su vida. ¿La presento con la familia como algo serio, o mejor le digo que tengo tos de perro para no ir? ¡Ese es el nivel de presión!

Además de todo el drama navideño, muchas personas aprovechan los últimos meses del año para hacer un balance personal. Es como una auditoría de vida: ¿qué objetivos cumplí?, ¿qué viví este año?, ¿qué quiero cambiar antes de empezar un nuevo ciclo? Y obvio, estas preguntas nos llevan directo al corazón: ¿Estoy con la persona correcta?, ¿tenemos los mismos planes para el futuro?, ¿me siento valorado en esta relación? o ¿de verdad quiero seguir construyendo algo con esta persona? La teoría también coincide con la 'cuffing season', esa tendencia gringa de buscar compañía romántica cuando hace más frío y se acercan las fiestas. ¡Así o más claro!

No todo es drama: una oportunidad para mejorar

¡Aguas! Que la 'November Theory' diga que este mes es decisivo no significa que todas las parejas deban terminar o formalizar su relación antes de diciembre. ¡Nada que ver! Más bien, hay que verlo como una oportunidad de oro para identificar qué está funcionando calidad y qué necesita un empujón o un cambio radical. Es el momento de la verdad, no el fin del mundo.

Para que una relación sea de esas que van a mil, la cosa es así:

Comunicación constante: Ambos pueden expresar lo que sienten y hablar de sus necesidades sin miedo a que los juzguen. ¡Abiertos como un libro!

Compromiso mutuo: Los dos muestran interés en construir algo de verdad, sin dejarle toda la carga emocional a una sola persona. ¡Eso sí que no!

Planes compartidos: Hay buena onda para hablar del futuro y encontrar objetivos en común. ¡Juntos, hasta el fin del mundo!

Resolución de conflictos: Las diferencias se conversan y se arreglan, no se convierten en amenazas de separación cada dos por tres. ¡Madurez ante todo!

Tranquilidad emocional: Hay confianza, respeto y libertad para que cada quien mantenga su chispa individual. ¡Cada uno con su espacio, pero juntos!

Por el otro lado, si en tu relación predomina la incertidumbre que te carcome, la falta de interés que ya aburre, las promesas que nunca se cumplen o esas conversaciones sobre el futuro que siempre se posponen, ¡cuidado! Puede ser una señal clarísima de que es momento de replantear todo el rollo. ¿Y vos, cómo vas a pasar este noviembre?