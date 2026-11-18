Espectáculos

La cantautora guatemalteca Gaby Moreno, que ya nos tiene acostumbrados a los Grammy y Latin Grammy, anunció que el 8 de enero de 2027 va a lanzar su disco tributo a David Bowie. El álbum, que se llama 'Gaby Sings Bowie', fue coproducido con Mark Phillips y saldrá al mercado bajo el sello de Cosmica Artists.

Pero ojo, que esta no es cualquier producción: Gaby se rodeó de pura crema, ¡con músicos oficiales de Bowie! Estarán Mike Garson, Carmine Rojas, Omar Hakim y Gerry Leonard. El disco ya nos adelanta dos sencillos que prometen un montón: 'I’m Afraid of Americans' y 'Five Years'. Este último viene acompañado de un videoclip animado por el talento de Tim Fite, que seguro será una joya.

Este proyecto es el resultado de siete años de trabajo. El proyecto surgió a raíz de su interpretación de 'Five Years' en Los Ángeles en 2018. Y tiene toda la lógica, porque este disco junta lo mejor de Moreno, con el rock y el jazz, con todo el legado del icónico Bowie. No es la primera vez que Gaby le rinde homenaje al artista; ya había hecho homenajes al artista, entre ellos un show en El Plaza Condesa.

La verdad es que nos urge escuchar esta joya. ¿Quién más ya está contando los días para ver cómo suena esta fusión tan, pero tan esperada?