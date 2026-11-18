Espectáculos

La gran final de Miss Universo 2026 ya tiene fecha y lugar, ¡así que andá alistando las palomitas! El próximo martes 24 de noviembre, el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, que todos conocemos como El Choliseo, en San Juan, se convertirá en la pasarela más importante del mundo.

Esta edición es súper especial porque es la número 75 del concurso, ¡tres cuartos de siglo celebrando la belleza! Más de 120 mujeres de todo el mundo están listas para darlo todo y ver quién se lleva la corona de Fátima Bosch, la Miss Universo 2025.

Pero ojo, que la cosa no empieza solo el día de la final. Antes tenemos dos citas clave: el sábado 21 de noviembre es la presentación de los trajes nacionales, Y el domingo 22 de noviembre, las candidatas se lucirán en la competencia preliminar, desfilando en traje de baño y vestido de gala. Ambas jornadas servirán para conocer mejor a las candidatas y seguir su desempeño antes de la elección definitiva.

¿Y a qué hora nos conectamos? La transmisión de la gran final arrancará a las 19:00 horas, hora de la costa este de Estados Unidos. Si estás en Puerto Rico, la fiesta empieza a las 20:00. Para nuestra gente en Latinoamérica, poné atención: en Argentina y Chile es a las 21:00; en Colombia a las 19:00 y en México, a las 18:00. ¡Así que a calcular bien la hora para no perderte el inicio!

Para no perderte ni un segundo, en Estados Unidos podrás verlo por Telemundo, Peacock y la app de Telemundo. Para el resto de Latinoamérica, NBCUniversal va a distribuir el evento a través de Telemundo Internacional y Universal+. Eso sí, ¡pilas! Es bueno que revises la programación de tu tele o plataforma de streaming, porque la disponibilidad concreta puede variar según el país.

Como siempre, la presencia latina es un foco de atención. ¡Tenemos a varias de nuestras hermanas latinoamericanas dando la talla! Entre las que ya están sonando fuerte están Clara Vegas de Venezuela, María Alejandra López de Colombia, Jennifer Barreto de Puerto Rico, Melissa Núñez de República Dominicana, Luisa Pineda de Honduras y María Vargas de México. ¡Púchica, qué nivel! Ya queremos ver cómo les va a todas.

¿Quién crees que se lleva la corona este año y se convierte en la nueva reina de belleza?